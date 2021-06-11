Sınavdan 3 gün önce PCR paniği

Ömer KADİROĞLU

İki oturum şeklinde 12 Haziran’da yapılacak Koleje Giriş Sınavı’na katılacak öğrenciler, dün sabah PCR testi olmak için başvuruda bulundukları okullara akın etti.

Eğitim Bakanlığı'nın kendi belirlediği merkezlerin dışındaki yerlerde yapılan PCR testlerini kabul etmeyeceğini bildirmesi okullarda ciddi yığılmalar ve uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Öğrenciler aileleriyle birlikte saat 09.00 ile 12.00 saatleri başlayacağı bildirilen testleri yaptırmak için okulların önünde toplandı.

Türk Maarif Koleji'nde (TMK) yüzlerce öğrencinin PCR kuyruğunda beklediği gözlemlenirken,

Girne 19 Mayıs TMK'da ise sağlık ekipleri 1 saat gecikmeyle geldi.

Uzun süre bekleyen veli ve öğrenciler gergin anlar yaşadı.

Dr. Uzuner de isyan etti

Yaşanan o anlar Dr. Halil Başar Uzuner’in paylaşımında şu şekilde aktarıldı:

Saat 09.00’da başlaması gereken PCR testi kuyruğu,

Lefkoşa TMK,



Gelen yetkili yok,700 öğrenci çağıracaksın, sıraya dizeceksin ama sen gelmeyeceksin. Helâl size sağlıkçı arkadaşlarım…

Bakanlık fikir değiştirdi

Yaşanan yoğunluk üzerine Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, kolej sınavına girecek öğrencilerin, devletin yürüttüğü PCR merkezleri dışındaki sağlık kurumlarından alacakları PCR sonuçlarının da kabul edileceğini duyurdu.

Bakanlık basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, devlete ait PCR merkezlerinde ciddi yoğunluk yaşanması nedeniyle vatandaşların, bu merkezler dışındaki sağlık kurumlarına başvurabilecekleri hatırlatıldı.

Açıklamada, buralardan alınacak PCR sonuçlarının da sınavda geçerli olacağı belirtildi.

Bulundurulması zorunlu belgeler

Kolejlere Giriş Sınavının 12 Haziran Cumartesi günü, öğrencilere e-posta ile bildirilen ve Bakanlığın web sayfasından da yayınlanacak olan okullarda yüz yüze yapılacağı kaydedilen açıklamada, öğrencilerin sınava girerken yanlarında öğrenci belgesi, banka dekontu ve PCR test sonucunu gösteren çıktıyı bulundurmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Covid-19 pandemisi nedeniyle çocukların KGS ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına, sınava kadar olan süreçte ve günlük yaşamda uyulması gereken kurallara (maske mesafe, hijyen) özen gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

Sınavın telafisi bulunmadığına işaret edilen açıklamada, çocukların sağlıklarını etkileyecek temaslardan ve ortamlardan uzak tutulmasının önemli olduğu vurgulandı.

