Güçlü ittifak

Ömer KADİROĞLU

Lapta Belediyesi’nin eski başkanlarından Fuat Namsoy, Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediyesi’ne bağımsız başkan adaylığını dün resmen açıkladı. Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bağımsız aday İbrahim Erbildim’in desteğini alan Namsoy, adaylık açıklamasını Merit Royal Diamond’da düzenlenen basın toplantısında gerçekleştirdi.

Namsoy, basın toplantısında adaylık gerekçelerini ve projelerini anlattı. 6 dönem, Lapta Belediye Başkanlığını yaptığını anımsatan Namsoy, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve İbrahim Erbildim ile kendisini, UBP aday adayları olarak birlik olma yönünde tetiklediğini belirtti.

Namsoy, “Mevcut Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve yıllardan beridir Ulusal Birlik Partisinde yer almış ve birlikte kader birliği yaptığımız İbrahim Erbildim ile yollarımızın kesişmesine, halkımız ve bölgemiz adına birlikte hareket etme kararı almamıza neden olmuştur” dedi. Namsoy, yaptırdıkları kamuoyu araştırmalarının çıkan sonuçların da alınan kararda etkili olduğunu anlattı.

Stratejik kalkınma planı hazırlanacak

“ Yeni Belediyemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisindeki en geniş alana sahip bölge özelliğini korumakta ve bölgesel yapısı itibarı ile kalkınma potansiyeli taşımaktadır” diyen Namsoy, bölgenin genişleyip büyümesi daha profesyonel çalışmalar yapılmasını gerektirdiğine dikkat çekti. Bu nedenle, geçmişte Lapta bölgesi için hazırlamış olduğu stratejik kalkınma planının tüm bölge için yeniden hazırlanacağını kaydetti:

Öncelikli 4 hedef

Lapta Belediye Başkanlığı görevini 6 dönem yaptığını, UBP Genel Sekreterlik görevlerinde de bulunduğunu anlatan Namsoy, Lapta bölgesi için hazırlanmış Stratejik Kalkınma Planı'nı tüm bölge için yeniden hazırlatacağını ifade etti.

Namsoy sözlerine şöyle devam etti:

“Şimdiden, alanlarında uzman kişilerle çalışıyoruz. Klasik belediyecilik anlayışı ile artık bu işlerin yürümeyeceğini de biliyoruz. Sosyal ve çağdaş belediyecilik anlayışı ile insan, çevre ve sokak hayvanları odaklı projelere oldukça önem veriyoruz. İleriki günlerde de üzerinde ciddiyetle çalışmakta olduğumuz projelerimizi kamuoyu ile paylaşacağız.

İnanıyoruz ki bölgenin can simidi turizmdir. Bölgesel kalkınmayı sağlayabilmek için turizme sarılmalı ve gereken önemi vermeliyiz. Hedeflerimiz;

1-) Planlı gelişen bir belde

2-) Turizm yolu ile kalkınma

3-) Herkes için Belediye

4-) Etkin ve verimli bir yönetimdir.

Hep birlikte başaracağız

Namsoy basın toplantısını, “Bölgenin kalkınması için vizyon ortaya koyabilecek ve geçmişteki icraatları ile kendini kanıtlayan biri olarak, arkadaşlarımın da etkin desteği ile yeniden adayım ve hep birlikte başaracağız” sözleriyle noktaladı.

