84 yıllık özlem

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84’üncü yılı vesilesiyle dün sabah, DAÜ Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle andı.

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile Atatürkçü Düşünce Kulübü organizasyonu ile gerçekleştirilen törene DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, VYK Üyesi Anıl Kaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Prof. Dr. Serhan Şensoy ve Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile Akademik, İdari Personel ve öğrenciler katıldı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre program kapsamında, saat 09.00’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından 10 Kasım Bildirisi okundu.

Ulu Önder LAÜ’de özlemle anıldı

Ulu Önder Atatürk Lefke Avrupa Üniversitesi’nde de (LAÜ) anıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. LAÜ yerleşkesindeki Atatürk Büstü önünde 09.05’te düzenlenen anma programına üniversite yönetimi, öğretim üyeleri, idari personeli ve öğrenciler katıldı.

LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karakartal günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile başlayan anma programında Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen tarafından Atatürk Büstü’ne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması yer aldı.

Anma programının ardından LAÜ Sinema Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Oğuz Karakartal “Atatürk ve Kıbrıs Türkleri”, LAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Erişgin de “Atatürk ve Medeni Kanun” konulu birer konuşma yaptılar. Programda ayrıca Atatürk’ten iki hitabet metni LAÜ Türkçe Kulübü öğrencilerinden Şerif Avşar ve Helin Koca tarafından seslendirilerek, Atatürk saygı ve özlemle anıldı.

YDÜ’de bayraklar yarıya indirildi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete yolculuğunun 84’üncü yıl dönümünde Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunduğu törene Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrenciler, çalışanlar ve GÜNSEL çalışanları katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen törende; saatler, Türk ulusunun büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihal ettiği 9.05’i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunulurken Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yer alan bayraklar da yarıya indirildi.

ARUCAD Atatürk’ü Anma Programı düzenledi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörlüğü tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni, ARUCAD Bilgi Merkezi bahçesinde gerçekleşti.

Üniversiten yapılan açıklamaya göre, Atatürk’ü Anma Programı, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin Atatürk büstüne çelenk bırakmasıyla başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

ARUCAD akademisyenleri, çalışanları ve öğrencilerinin Atatürk büstüne çelenk ve çiçekler bırakmasıyla tören son buldu.

