Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa’yı bulunduğu yerden çok daha ileriye taşıyabilecek kişinin Sıla Usar İncirli olduğunu söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Tufan Erhürman, CTP’nin Lefkoşa belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Sıla Usar İncirli’nin yönetsel becerileriyle göreve hazır olduğunu söyledi.

“Neden milletvekillerini belediye başkan adayı gösteriyorsunuz” eleştirilerine de yanıt veren Erhürman, görevi en iyi yapacak kişileri aday çıkartmak niyetiyle hareket ettiklerini vurguladı.

Erhürman şunları kaydetti:

“Kim bize bunun hesabını sorabilir ki? Kadri Bey 14 ay belediye başkanlığını yaptı. Tekrar aday oldu, karşısına Sayın Harmancı çıktı. Biz solda bir aday var, neden soldan başka aday çıkıyor dedik mi? İşin esası konuşulmasın diye başka işler konuşuluyor. Sıla hanım hekimlikten geliyor. Sağlıkta yöneticilik de yaptı. Sendika başkanlığı da yaptı. Milletvekilliği de yaptı. Bütün bunlar Sıla Usar İncirli’nin yönetsel becerilerini gösterir. Sıla hanım yönetsel becerileriyle göreve hazırdır”

İncirli’nin, Lefkoşa’yı bulunduğu yerden çok daha ileriye taşıyabilecek kişi olduğunu söyleyen Erhürman, gerçek gündem üzerinden değerlendirme yapmayı Kıbrıs Türk halkının bildiğini belirtti.

Erhürman, “10 aydır bir şeyler yaşıyoruz. Bu sürede, bu memlekette yapılanlar ve yapılmayanlar bilinen şeylerdir. Kimse unutturamaz bu sürede ne yaşadığını bu halkın” dedi.

