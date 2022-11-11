‘Onur nişanı’ aldı

İsrail’i ziyaret eden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Başbakan Benjamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la görüştü. Herzog, Anastasiadis’e ‘Onur Nişanı’ taktı.

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis’in Netanyahu’yla görüşmesinde, Kıbrıs sorunu ve sözde "Türk kışkırtmaları" hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Görüşmede, Euroasia Interconnector projesinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik şebekesinin bağlanması, “Ishai” ile “Afrodit” doğal gaz yatakları konusunda iki ülke arasında uzlaşılan düzenlemeler ve İsrail doğal gazının Güney Kıbrıs üzerinden ihraç edilmesi konularının da ele alındığı vurgulandı.

Netanyahu’nun, Güney Kıbrıs’ın müzakerelerin yeniden başlaması için gösterdiği çabaya yönelik desteğini belirttiği ifade edilen açıklamada, Anastasiadis’in ayrıca İsrail Başbakanı Isaac Herzog’la da görüştüğü aktarıldı.

Anastasiadis ise yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesi anlaşmasının önemine dikkat çekti ve bu anlaşmanın, sorunların diyalogla çözülebileceğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Bu anlaşmanın, “Kıbrıs-Lübnan arasındaki MEB sınırlarının belirlenmesi gibi birçok MEB sınırı belirlenmesi anlaşmasının önünü açması temennisini” de dile getiren Anastasiadis, Türkiye’nin uluslararası hukuka aykırı davrandığını iddia etti.

Anastasiadis ayrıca, Kıbrıs sorununa, BM kararları ve AB normları temelinde bir çözüm bulunması çabalarını sürdüreceklerini de öne sürdü ve “destek için dostlarımıza güvenebileceğimizden eminiz” şeklinde konuştu.

Fileleftheros gazetesi, Herzog’un Anastasiadis’e, İsrail’in en önemli nişanlarından olan “Onur Nişanı” verdiğini de yazdı.