117 milyon tl'nin çoğu maaşlara kullanıldı

Melis GÜNEL

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, UBP Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, TV2020’de katıldığı ‘360 derece Seçim özel’ programında gençlerin sorularını yanıtladı, önemli mesajlar verdi. Cemre Akar’ın hazırlayıp sunduğu programa katılan Tatar; Vehbi Zeki Serter, Tülin Hikmet ve Tolga Atun isimli gençlerin sorularını yanıtladı. Türkiye’den sağlanan 117 milyon liranın nerede kullanılacağını sorulması üzerine Tatar, 117 milyon liranın büyük bir kısmının maaş ödemeleri için, bir miktarının da eğitim için kullanılacağını açıkladı. Başbakan Tatar, Türkiye’den gelen su, Kıbrıs sorunu, federasyon ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Crans Montana’da Rumlara harita vermesiyle ilgili soruları da yanıtladı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Su önümüzdeki hafta Geçitköy Barajı’na akacak

Su temin projesi kapsamındaki onarım çalışmalarında 6 geminin çalıştığını söyleyen Başbakan Tatar, dalgalar nedeniyle çalışmalara ara verildiğini ancak önümüzdeki hafta Geçitköy’e su akışının gerçekleşeceğini açıkladı. 75 milyon metreküp suyun 2015’ten Ocak 2020’ye kadar sorunsuz şekilde KKTC’ye aktığına dikkat çeken Tatar, “Tamir çalışmaları tahmin edilenden daha uzun sürdü” dedi.

Seçimlerden sonra ev karantinası modeline geçilebilir

Karantina koşulları ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı adayı Tatar, “Seçimlerden sonra karantina şartlarının değişeceğini ve ev karantinası modeline geçileceğini düşünüyorum. Turizm zor durumda, öğrenci gelmedi, tüm bunlar ekonomiye yansıyor. 7 gün karantina şartı altında turistler adaya gelmez. Ancak Londra’dan gelecek akrabanız varsa gelip yanınızda kalabilir. Bir saatten sonra ev karantina modeline geçmemiz gerekir. Otellerde kalan karantinada tutulan kişilere harcanan miktar 30 milyon liradır” şeklinde konuştu.

Federal temelde anlaşma için umut yok

Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı olması halinde iki devletli çözümü masaya koyacağını söyledi. Tatar, 50 yıl federasyona dayalı bir çözüm için boşa kürek çekildiğini, “yeni bir müzakere sürecinde 2 devletli çözüm dahil alternatiflerin mutlaka masada olması gerektiğini, kendisi seçilmesi halinde 2 devletli çözümü masaya getireceğini” söyledi. Rum kesiminin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni devam ettirmek ve adanın tek sahibi olmak istediğini söyleyen Tatar, “Temel istekleri adadaki ipleri ele geçirmektir. Bu tehlikeye müsaade etmemeliyiz” diye konuştu.

Federal temelde bir anlaşma için umut olmadığını belirten Tatar, “(beşli konferansın yapıldığı) Crans Montana’dan sonra hiçbir şey değişmedi. Zafiyetler masada kaldı. O zafiyetler karşımıza ileride çıkacak. (Cumhurbaşkanı) Mustafa Akıncı federasyon için ‘bu neslin son denemesidir’ demiştir. O da Avrupa Birliği çatısı altında iki devletten bahsetmişti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘Bizim için federasyon bitmiştir’ açıklaması var. Dolayısıyla bu görüşmelerin başlaması için Rumların bazı şartlarının değişmesi lazım” dedi.

Arzumuz tanınmaktır

Devlete sahip çıkmak gerektiğini ifade eden Tatar, “Bizim arzu ettiğimiz şey tabii ki tanınmaktadır. Bu tanıma belki yıllar alır ama biz her geçen gün kabul edilebiliyoruz. KKTC’de 100’den fazla ülkeden öğrenci geliyor 100'den fazla ülke ile ticaret yapıyorsun daha fazla ülkeden buraya turist geliyor dolayısıyla bu ne demektir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem ticari hem de ekonomik olarak her türlü kabulü şu veya bu şekilde görmektedir” dedi.

Akıncı’nın harita tavizi



Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Crans Montana’da Rumlara harita vermesi konusuna değinen Tatar, “Haritayı geri çektim dese de, Rumlar neyi vermeye niyetlendiğini biliyor ama biz bilmiyoruz. Madem karşılığında bir şey almadın, neden harita veriyorsun?” şeklinde konuştu.

Enerji işbirliği formu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Doğu Akdeniz'de "Kıbrıs Türkleri dahil tüm tarafları" bir araya getirecek, kapsayıcı bir enerji işbirliği forumu kurulması önerisine ilişkin ise Tatar, “Türkiye bizi böylesi bir foruma kendi kabul ettirecek. Tanınmıyoruz diye orada yer almayacağız diye bir şey yok. KKTC’nin anlaşma yapma yetkisi vardır. Çünkü toprağımız var, halkımız var, kendi kendimizi yönetiyoruz” dedi.

Ankara ziyareti

Ankara ziyareti nedeniyle cumhurbaşkanı adaylarına yönelik bir TV programına katılmamasıyla ilgili olarak ise Tatar, hiçbir programa hayatında ‘hayır’ demediğini söyleyerek “En büyük muhalifin programına bile gittim. Ben Show TV'nin kuruluşunda da bulundum. Düşünce ve görüşlerim belli, neyinden çekineceğim? Ben programdan kaçmışım. Yok öyle bir şey; Şimdi özel televizyonların bir program çalışması var; Katılacağım. BRT zaten 9 Ekim’de bizi bir araya getirecek. Bu çoktan açıklandı…Ama bazı arkadaşlar gereksiz bir şekilde beni suçlamaya kalkışıyorlar. Hayretler içindeyim” dedi.

Ekonomi örgütlerini ziyaret etti

Öte yandan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret ederek, ekonomik ve ülke gündemi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ersin Tatar, pandemi sürecinde KTTO ile yakın çalıştıklarını ve hep birlikte bir başarıya ulaştıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde cesur kararlar aldıklarını, önemli yol aldıklarını kaydeden Tatar, “Sayın Akıncı, Bakanlar Kurulu’na geldi ve tam sokağa çıkma yasağı, olağanüstü hal istedi... Bunu kabul etmedik. Doğruyu yaptık... Cesur ve pragmatik olduk, süreç bizi haklı çıkardı” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın ülke ekonomisine yön veren önemli bir ekonomik kuruluş olduğuna işaret ederek, üretim ve istihdam alanlarına katkıları nedeniyle odaya teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 10:45