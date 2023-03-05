Denedik olmadı

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yerine Kıbrıs Türk Devleti önerisini yorumlayan vatandaşlar; böylesi bir hareketin ‘Tanınmaya yol açacağına inanmıyoruz” diyerek, önerinin detaylandırılmasını istiyor. KKTC’den hangi gerekçelerle vazgeçileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadığına değinen vatandaşlar, son 60 yılda çok sayıda isim değişikliği yapıldığını anımsatarak “artık yetti” diyor.

İsim değişikliğine destek veren vatandaşların sayısı az olmakla birlikte, bunun AB yardımlarından yararlanma açısından fırsat yaratacağını düşünenler de var. Güvenlik Konseyi’nin, KKTC aleyhindeki kararlarının, isim değişikliği halinde geçersiz olacağını düşünenler “böylesi bir gelişme tanımaya yol açmaz ama ister çözüm olsun, ister olmasın Kıbrıslı Türklerin ilerlemesini sağlayabilir” görüşünü savunuyor.

Ne dediler

Osman Geçit: Tamamen gereksiz bir şey, o kadar sorun varken başka işimiz gücümüz kalmadı mı? Ben devletin adının değişmesini tamamen gereksiz buluyorum, referandum yapılması halinde de oyum hayır olur. İsim değişikliği olsa da tanınma olmaz.

Uğur Ramazanoğlu: Tanınmadıktan sonra adı değişse ne olur değişmese ne olur, tek derdimiz bu mu? O kadar sorun var onlarla uğraşsınlar, ekonomi kötü, deprem riski var, o kadar sorun varken bizim devletin adının değişip değişmemesi ile kaybedecek zamanımız yok, bu konuda bir referandum olursa oyum hayır olur.

Köksal Çebi: Devletin adının değiştirilmesini olumsuz karşılarım, kesinlikle değişmemesi lazım. Bu ülkede insanlar bu kadar sorun ile boğuşurken, bu konunun gündemde olması bile gereksiz. Bu konuda bir referandum olursa oyum hayır olur.

Tahir Toker: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ismi bence daha makul ve uygundur, değişmesine hiç gerek yok. Bu kadar çocuğumuzun öldüğü, Türkiye’de on binlerin hayatını kaybettiği bu günlerde bu konunun tartışmaya açılması bile gereksiz. Bu hususta referandum olursa benim oyum olumsuz olur.

Halil Mıstıki: Kesinlikle devletin ismi değişemez, bu devlet bana dedelerimden yadigar, isminin değişmemesi lazım. Bu hususta bir referandum olursa oyum olumsuz olur.

Orhan Bağlars: Kuzey ibaresine zaten gerek yok, direk Kıbrıs Türk Devleti olsa daha iyi olur. Rumların kendisi Rum Kesimi demiyor, direk Kıbrıs diyor, biz de Kıbrıs Türk Devleti diyelim.

Aydoğan Yılmaz: Bence isim değişmeli, Kıbrıs Türk Devleti olsun. Referandum olsa ben kesinlikle evet derdim. Belki bu şekilde bazı sıkıntılardan kurtuluruz.

Bayram Türksen: İçerisinde Türk kelimesi olsun da ismi ne olursa olsun bence çok fazla önemi yok. Yani Kıbrıs Türk Devleti de olabilir, bana göre bir sorun olmaz. Bu konuda referandum olsa evet oyu veririm.

Sadık Üstüner:

KKTC’nin adının Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesi pek bir şey değiştirmeyecek. Günün sonunda yine bir tanınma olmayacak diye düşünüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin isminin değişmesi çok da önemli değildir. Bu konuda bir referandum olursa Kıbrıs Türk Devleti olması yönünde oyumu kullanacağım. Mademki KKTC ismi ile bir yere varamadık bir de Kıbrıs Türk Devleti’ni deneriz.

Mehmet Kadiri:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin adının Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesi benim için önemli değildir. Önemli olan ismi değildir önemli olan bir işe yaramasıdır. İsmini değiştirdikten sonra tanınmayacaksak değişmenin de bir önemi yoktur. Bu konuda bir referandum olursa ortaya konacak şartlara göre oyumu kullanırım. Bizi Türkiye bile tanımadıktan sonra boşuna nefes tüketmeyelim.

Kemal Derviş:

KKTC‘nin adının Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesi bir önem ifade etmiyor. Biz eninde sonunda bu memlekette federasyonun içerisinde yer alacağız. Bu isim değişikliği konusunda referanduma gidilirse eğer kendi irademizle bir şeyler olacaksa ortaya konulacaklara göre oyumu kullanırım.

Feridun Tatlıyay:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adının değiştirilmesi fikri bence tamamen gündem değiştirme taktiğidir. Ben bu işin olabileceğine inanmıyorum. İsim değişse ne olacak değişmese ne olacak. 40 yıl var KKTC olduk de ne oldu? Bu konu ile ilgili referanduma gidildiğinde önümüze konulacak içeriklere göre oyumu kullanacağım.

Mehmet Ali Falhan

KKTC’nin adını Kıbrıs Türk Devleti olarak değişmesine sıcak bakmıyorum. Bunu zaten yapamazlar. İsmin önemi bence çok var çünkü Kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Rauf Raif Denktaş’ın koyduğu ismin yaşatılmasıdır en doğru olan. Atatürk’ün Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ismini değiştirmek olur mu? Olmaz, o zaman KKTC’nin de adının değiştirilmesini doğru bulmuyorum. Referanduma gidildiğinde bu konu ile ilgili oy kullanmaya dahi gitmem.

Asaf Güney:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini kabul etmem. İsmin bence çok önemi vardır ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ismini kabul etmemiz mümkün değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adını bu ülkeye kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş koydu ve onu sonsuza kadar yaşatmalıyız. Bu konuda referanduma gidildiğinde hayır oyumu kullanacağım.

Mehmet Beyazlı

KKTC’nin adını Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesi eğer ülkenin yararına bir şeyler getirecekse değişse de olur. Bence ismini değişsek de yine kimse bizi tanımayacak o yüzden bir referandumda ben bu konuda KKTC’nin isminin değiştirilmemesi yönünde oy kullanacağım.

Oğuz Engin:

Erhan Arıklı Kuzey Kıbrıs denildiğinde bölünmüşlüğü ön plana çıkaran bir isim olduğunu diğer türlü yeni isimle devlet olarak söyleneceği için daha iyi olacak dedi ancak benim daha iyi olacağı konusunda da inancım yoktur. Bu konuda referandumda oy kullanmaya gitmeyeceğim.

Erbil Kabidan:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin isminin Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesine ben sıcak bakmıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmak için çok mücadeleler verildi. İsmin bence çok önemi var ve bu konuda referanduma gidilirse KKTC’nin adının yaşaması yönünde oy kullanırım.

Tamer Oktar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adının değiştirilmesine ben karşıyım. KKTC ismi aynen kalmalıdır. İsim çok önemlidir ve isim değişikliğinin bir faydasının olmayacağını düşündüğüm için bu konuda referanduma gidilirse KKTC’nin adının değiştirilmesi noktasında hayır oyumu kullanırım.

Erbil Ökçün:

KKTC’nin isminin Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesinin bir gereği olmadığı ve lüzumsuz bir düşünde olduğunu düşünüyorum. Bu konu ile ilgili referanduma gidildiğinde KKTC’nin isminin devam etmesi yönünde oy kullanırım.

Ersin Mertoğlu:

KKTC’nin isminin Kıbrıs Türk Devleti olarak değişmesi bir değişiklik olacaksa kabul edilirdir ancak bu isim değişikliği ülke yararına olacaksa kabul edilir. Bu konu ile ilgili referandum yapıldığında değişikliğin içeriğine göre oy kullanacağım.

Mehmet Köylüoğlu:

İsim değişikliği konusuna ben olumsuz bakıyorum. İsim değişikliğinin bir önemi yoktur ancak ben KKTC olarak kalmasından yanayım. Bu isim değişikliği ülkenin yararına bir şey getirmeyeceğini düşünüyorum ve ben referandumda bu konuda Hayır oyumu kullanacağım.

İlyas Uğur:

KKTC’nin isminin Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesini kabul etmiyorum. Değişimin sebebi nedir? Elbette ismin bir önemi yok ancak neden ülkeye yarar getirmeyecek bir çalışmayı yapmaya çalışıyorlar. Bu konuda referanduma gidilirse KKTC isminin değiştirilmemesi yönünde oyumu kullanacağım.

Ahmet Ballı:

KKTC’nin isminin Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesini kabul edemem. Neden bir Türk devletinin isminin değiştirilmesi isteniyor. İsmin bir önemi yoktur. Eğer bir faydası olacaksa kabul edilirdir ancak ben bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum ve bu konuda referanduma gidildiğinde ismin değiştirilmemesi yönünde oyumu kullanacağım.

Hasan Sırhan:

Ülkenin isminin değiştirilmesi konusunda ben olumlu düşünmüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin isminin değişmesi zordur. İsmin bir faydası olacağının pek düşünemiyorum değişirse yaşayıp ne olacağını göreceğiz. Bu isim değişikliği konusunda referanduma gidilirse ben KKTC isminin değiştirilmemesi yönünde oy kullanırım.

İbrahim Emindayı:

KKTC’nin adının Kıbrıs Türk Devleti olarak değişmesini kabul etmiyorum. İsmin bir önemi yok ancak KKTC isminin yaşamasını temenni ediyorum. Eğer bu konuda bir referanduma gidilirse ben KKTC’nin adının yaşaması yönünde oy kullanacağım.

Erkan Debreli:

KKTC’nin adının Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesi konusunda henüz getirisi ve götürüsünü bilmediğimiz için net bir cevap vermek istemiyorum. Eğer ülke için iyi bir getirisi olacaksa isminin değiştirilmesini kabul ederim. İsmin değiştirilmesinin bir önemi yok önemli olan ülkeye getirisinin ne olacağıdır. Bu konuda referandumda içeriğini gördükten sonra ona göre oyumu kullanacağım.

Celal Gezer:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin isminin Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesini kabul etmiyorum. Yıllardır KKTC ismi ile rayına oturdu ve bu konuda referanduma gidildiğinde ben KKTC isminin yaşatılması yönünde oy kullanacağım.