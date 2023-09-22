Ercan’da yakalandı

Lefkoşa'da faaliyet gösteren Lemar Süpermarkette 2013 yılında 136 bin TL çalınması olayıyla ilgili aranan Halil Karacan, 10 yıl sonra Ercan Havalimanında yakalandı. Lemar’da muhasebeci olarak çalışan Murat Hoş ile birlikte parayı çaldıktan bir gün sonra ülkeden çıkış yapan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru, zanlının 8 Ağustos 2013 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Lemar Süpermarkette kasalardan toplanan 136 bin 730 TL parayı söz konusu iş yerinde muhasebeci olarak çalışan ve aranan şahıs olan Murat Hoş ile birlikte çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlının 9 Ağustos 2013 tarihinde ülkeden çıkış yaptığını belirtti. Polis memuru, zanlının 20 Eylül 2023 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı esnada Ercan Havalimanında tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının olay tarihinden hemen sonra KKTC haricine çıkması nedeniyle mesele ile ilgili soruşturmanın yapılamadığını belirti.

Zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini kaydeden polis, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

