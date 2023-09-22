Gözüne kafa attı

Uzun süredir birlikte yaşadığı kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden İbrahim Hakan Gök şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının 24 yaşındaki kız arkadaşına tokat attığı, ayrıca yüzüne kafa atarak, gözünün zarar görmesine neden olduğu açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 10 Eylül 2023 tarihinde Gönyeli’de bulunan ikametgahı içerisinde yatak odasında birlikte yaşadığı kız arkadaşını omuzlarından itip, duvara vurarak darp ettikten sonra yüzüne tokat vurduğunu söyledi.

Polis, zanlının akabinde kız arkadaşının gözüne kafa attığını belirtti. Genç kadının 13 Eylül’de doktor kontrolünden geçirildiğini, sol gözünde morluk ve şişlik tespit edildiğini kaydeden polis, hakkında tutuklama emri çıkarılan zanlının 20 Eylül’de tespit edildiğini ifade etti. Darp edilen kadının korktuğu için kadın sığınma evine yerleştiğini açıklayan polis, zanlının benzer sabıkası olmadığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.