Başı belada

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen olayda iş yeri adına Lefke’den İ.K. isimli şahıstan alışveriş yaptığını göstererek, patronuna ait çek defterinin 2 yaprağına 18 bin TL meblağ yazan Mustafa Karakuş vukuatları arttı. İ.K. adına 18 bin liralık çek yazarak, sahtekarlık yapan zanlının parayı çaldığı belirtildi. Tutuklanarak dün mahkemeye çıkarılan Mustafa Karakuş’un, 18 tane daha çek yaprağını sahteleyerek bankaya verdiği ortaya çıktı. Polis, sahte çek olayında çalınan meblağın artabileceğini bildirdi.

Sahtelediği çek miktarı arttı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, 2021 yılı Haziran ve Temmuz ayları içerisinde, zanlının, Lefke’de sakin İ.K. isimli şahıstan alışveriş yapmış göstererek patronuna ait çek defterinin 2 adet yaprağına, İ.K adına toplam 18 bin TL meblağ yazdığını anlattı. Polis, zanlının, İ.K.’nin kimliğine bürünerek çekleri bankada bozdurduğunu ve parayı zimmetine geçirdiğini bildirdi. Zanlının, 11 Eylül’de mahkeme huzuruna çıkarıldığını ve 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan Hafız, yapılan incelemelerde, zanlının,18 adet çek yaprağını daha sahteleyerek bankaya verdiğini, bankadan çeklerin talep edildiğini ve çeklerin ellerine geçmesiyle miktarın artmasının kuvvetle ihtimal olduğunu anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, mahkemeden soruşturma maksatlı ek süre talep etti. Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, soruşturmanın tamamlanmadığına dikkat çekti ve zanlının, 6 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.