Yeni kaos uyarısı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, belediye seçimlerinin 25 Aralık’ta yapılması yönünde Meclis’ten oy birliğiyle geçen kararı eleştirdi. Özersay, konuyla ilgili yazılı açıklamasına, “Ana muhalefet son iki aydır belediyeler konusunda gayrimeşru olan bu hükümetten yediği golü ne çabuk unuttu?” sorusuyla devam ederek, yapılması gerekenin erken seçimi zorlamak olduğunu söyledi.

Özersay, şu soruları sordu:

“CTP, 28 belediyeyi 18'e indiren sözde reform yasasını geçen gün açıkladığı gibi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak mı? Eğer öyleyse ve o yasa iptal edilirse, bu seçim yapılabilecek mi? Yasa iptal edilirse 18 belediye için başlayan seçim süreci sonucunda 28 belediye başkanı mı seçeceğiz? Veya o yasa Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilirse 25 Aralık'ta yapılması öngörülen belediye seçimi de mi yapılmayacak? Şimdi bu durumda Anayasa'yı hükümetle muhalefet birlikte mi ihlal ediyor? Anayasa'ya göre BES veya Belediyeler Birliği ya da bazı belediyeler (Anayasadaki kurum/kuruluş tanımına giriyorsa) Anayasa mahkemesine seçim tarihinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla başvurursa Anayasa Mahkemesi yine iptal etmeyecek mi?”

