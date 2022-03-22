Vahim bir suç

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Sınırüstü köyünde, yaşlı bakımevinde kalan 38 yaşındaki engelli kadına bir yıl boyunca tecavüz ettiği iddia edilen hasta bakıcı Akın Curcur dün üçüncü kez mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, suçun oldukça vahim olduğuna dikkat çekildi ve zanlının, yargılamaktan kaçma ihtimali olduğu ileri sürüldü.

Soruşturmayı yapan polis memuru Kamuran Kale, zanlının, kendi rızası ile cinsel ilişkiye girmeye ehli olmayan engelli kadına karşı tecavüz, cinsel saldırı ve vahim zarar suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının, bakıcı olarak çalıştığı Sınırüstü Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde, konu yerde bakıma muhtaç olarak bulunan engelli kadına, 2020 ile 2021 yılları arasında defalarca cinsel tecavüzde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının ayrıca müşteki kadının birçok kez göğüs ve saçını okşayarak cinsel saldırı suçunu işlediğini de aktardı. Yapılan doktor kontrolünde müştekinin kızlık zarının yırtıldığının belirlendiğini de bildiren polis, zanlının, 10 Mart 2022 tarihinde tutuklandığını anımsattı.

Zanlının gönüllü ifadesinde cinsel yönde iktidarsız olduğunu ileri sürdüğünü belirten polis, ayrıca kadını sevdiğini, yanına aldığını, serbest kalması halinde yine yanına alacağını ifade ettiğini söyledi. Kadına yapılan muayeneler sonucu hafif derecede zeka geriliği tespit edildiğini de aktaran polis, zanlının da iddialarının araştırılacağını ifade etti. Polis zanlının, iktidarsız olduğu iddiası ile ilgili gerekli testlerin yapıldığını ve raporun beklenmekte olduğunu da açıkladı.

Serbest kalırsa kaçabilir

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın henüz bitmediğini, ancak müdahale edebileceği kısmının tamamlandığını bildiren polis, suçun oldukça vahim olduğuna, toplumda infial yarattığına dikkat çekti ve mahkum olması halinde uzun süreli hapislik cezası alma ihtimali olduğunu söyledi. Polis, zanlının, yargılanmadan kaçma ihtimali olduğunu belirterel, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının, davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmemek üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.