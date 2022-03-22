Yumruklar ve bıçaklar konuştu

Satın aldığı kıymayı beğenmeyen Halil Sezer’in kasap dükkânına giderek hesap sorması büyük bir kavgaya yol açtı. Kavgaya karışan Eyüp Üzüm, Önder Özcan, Halil Sezer, Ramazan Sezer ve Bekir Sezer tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, iddiaları göre olay şöyle gerçekleşti;

Haspolat'ta faaliyet gösteren Özcan Kasap’tan aldığı kıymanın bozuk olduğunu iddia eden Sezer, dükkanın önüne giderek yüksek sesle bağırıp hakaret etti.

Sezer daha sonra aracına binip gitmek istedi ancak kasap dükkanı sahibi Önder Özcan ile komşu esnaf Eyüp Üzüm buna izin vermedi. İki kasap, Sezer’i önce darp etti, ardından aracına tekme atarak ön kısmının çökmesine neden oldu.

Olay yerinden ayrılan Sezer kısa bir süre sonra kardeşi Ramazan Sezer'i yanına alarak geri döndü. İki kardeş ve iki kasap sokak ortasında tekmeli tokatlı kavgaya tutuştu. Kavga esnasında Eyüp Üzüm kasap bıçağıyla Halil Sezer’i kalçasından, Ramazan Sezer'i de sağ dizinden hafif bir şekilde yaraladı.

Kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alınırken, olay bittikten sonra kasap dükkanına giden Bekir Sezer, iş yerine ait bıçağı aldı, dışarı çıktı ve yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Kıymanın hesabını sordu

Kavgaya karışan zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, olayın 20 Mart 2022 tarihinde, saat 17.00 sıralarında Haspolat'ta meydana geldiğini söyledi.

Polis, Haspolat'ta faaliyet gösteren Özcan Kasap’tan daha 19 Mart’ta satın aldığı kıymayı beğenmeyen Halil Sezer’in önceki gün iş yerine gittiğini, kapının önünde kasap dükkanı sahibi Önder Özcan'a bağırarak hakaret ettiğini açıkladı. Polis, zanlının aracına binip gitmek istediği esnada Önder Özcan ve Eyüp Üzüm’ün saldırısına uğradığını belirtti.

Polis, Önder Özcan ve Eyüp Üzüm’ün Halil Sezer'in sırtına vurup darp ettiklerini, ona ait aracın ön kapılarına hasar verdiklerini söyledi.

Kardeşini alıp geri geldi

Darp edilen Halil Sezer’in aracına binip olay mahallinden ayrıldığını ifade eden polis, kısa bir süre sonra kardeşi Ramazan Sezer'i yanına alarak geri döndüğünü açıkladı. Polis, Sezer kardeşler ile Önder Özcan ve Eyüp Üzüm’ün Sokak ortasında kavgaya tutuştuklarını, birbirlerine tekme tokat attıklarını söyledi.

Polis memuru, Halil Sezer’in kasap dükkânının önünde bulunan mangal maşasını alıp, Eyüp Üzüm'ün sol kasığına vurarak darp ettiğini belirtti.

Polis, Eyüp Üzüm’ün de üzerinde taşıdığı kasap bıçağıyla Halil Sezer’i kalçasından, Ramazan Sezer'i de sağ dizinden hafif bir şekilde yaraladığını açıkladı.

Polis, yaşanan olayı duyan Bekir Sezer’in kasap dükkânının olduğu yere gelerek, iş yeri içerisine girdiğini, et parçalama satırını aldığını, masaya vurduktan sonra iş yeri dışına çıkarak kanunsuz bıçak ve tecavüzkâr alet taşıdığını belirtti.

Polis, aynı gün tüm zanlıların tutuklandıklarını, Sezer kardeşlerin gönüllü ifade verdiklerini anlattı. Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süre poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.