Kişi başı 300 Euro

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan gitmelerini sağlamak için yabancı uyruklu 5 kişiyi Alayköy’de sınıra yakın bir noktaya bıraktığı tespit edilen Ömer Göz tutuklandı. Göz ile güneye gitmek üzereyken yakalanan Ali Hamza, Ansari Muhammad Wadood, Longby Kevine, Ntadinga Fabrice, Atashile Dorcas dün mahkemeye çıkarıldı. Göz’ün yabancı uyruklu şahıslardan kişi balı 300 Euro aldığı öğrenildi.

Soruşturmayı yapan polis, Göz’ün Ali Hamza, Ansari Muhammad Wadood, Longby Kevine, Ntadinga Fabrice, Atashile Dorcas’ın yasa dışı yollardan güneye gitmek isterken Alayköy’de yakalandıklarını söyledi. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu Ömer Göz’ün yabancı uyruklu şahısları para karşılığında, EP 323 plakalı araçla ile askeri bölge yakınlarına bırakıp ayrıldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı Göz’ün de Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının sorgusunda söz konusu şahıslardan aldığı parayı Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir şahsa verdiği iddiasında bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, yabancı uyruklu 5 zanlı ile ikinci kez aynı suçla yakalanan Ömer Göz’ün tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.