5 bin TL teminatla serbest bırakıldı

Girne’de komşusunun köpeğine cinsel saldırıda bulunurken suçüstü yakalanan 57 yaşındaki Ahmet Gül hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Ülkede çalışma izni ile bulunan zanlı, 5 bin nakit, toplam 300 bin TL’lik kefalet senediyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Teminat duruşmasında iddiaları aktaran polis, cinsel saldırı olayının 24 Ağustos 2020 tarihinde sabah 08.00 sıralarında Girne’de Şht. Şener Enver Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Şht. Şener Enver Sokak’taki bir apartmanda yaşayan zanlının, karşı komşusu H.K. isimli şahsa ait tel kafeste tutulan köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu anımsattı.

Polis; zanlının, cinsel organını tel kafesten içeri uzatarak, Labrador cinsi köpeğe yalattığını söyledi.



Polis memuru, zanlının cinsel saldırıda bulunduğu anlarla ilgili video kaydı bulunduğunu açıkladı.Hakkında ‘hayvanlarla cinsi münasebet’, ‘müstehcen teşhir’ ve ‘namus ve ahlaka aykırı harekette bulunma’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlının aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade etti.Polis, bu süre içerisinde zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, iki kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.