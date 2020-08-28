İbret olsun

Suna ERDEN

Girne’de 30 Nisan 2019 tarihinde zorla alıkoydukları 25 yaşındaki kadına tecavüz eden sanıklara ceza yağdı.

Genç kadına defalarca tecavüz eden Ürdünlü sanıklardan Moawia Al Awavdah 14, suça ortak olan Anas Hayajneh ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karar duruşmasında tecavüz olayının korkunç detayları da aktarıldı.

Tecavüze uğrayan üniversite öğrencisi genç kadın ile Anas Hayajneh’in okul arkadaşı olduğu belirtildi. Anas Hayajneh’in genç kadını evine davet ettiği, daha sonra Moawia Al Awavdah’ın geldiği kaydedildi.

Durumu fark eden genç kadının kaçmaya çalıştığı, iki sanığın zorla yatak odasına götürüp, kapıyı kilitlediği açıklandı.

Moawia Al Awavdah’ın genç kadını darp edip, 3 kez tecavüz ettiği belirtildi.

Genç kızın tecavüz esnasında arkadaşı olan Anas Hayajneh’den yardım istediği, sanığın ise olayı izleyip, sırıtarak, “Sıra bende” dediği aktarıldı.

Yaşadığı olayın etkisinden kurtulamayan genç kadının psikolojik tedavi gördüğü, ruh sağlığının bozulduğu da açıklandı.





Kamu menfaati ön plandaGirne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Güçlüer’den oluşan heyetin baktığı davada sanıkların yargılandıkları suçlardan mahkûm edildikleri açıklandı.Kararı okuyan Başkan Cemaller, ceza takdir ederken, iki kıstası dikkate aldıklarını ifade etti.Ceza takdirinde ıslah etme ve topluma geri kazandırma hususlarının yanı sıra kamu menfaati etkeninin de dikkatte alındığını ifade eden başkan, söz konusu davada ise kamu menfaatinin ön plana çıktığını belirtti.

Aslında cezası müebbet

Başkan Cemaller, cinsel saldırı suçunun vücut bütünlüğüne karşı işlenen en ağır suçlardan biri olduğunu ve müebbet hapis öngördüğünü söyledi. Başkan Cemaller, böyle ağır suçlara işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Cemaller, cinsel saldırı ve benzeri suçların son zamanlarda arttığına da vurgu yaparak, bu tür suçların toplumda infiale neden olduğunu dile getirdi.

Sanık Moawia Al Awavdah’ın 25 yaşındaki kadına 3 kez tecavüz ettiğini, sanık Anas Hayajneh’in ise suçun işlenmesine yardım ettiğini, genç kadının kendisini tanıdığı için eve gelmesini sağladığını, yardım etmek yerine tecavüzü izlediğini açıkladı.

Cemaller, iki sanığın ortak hareket ettiklerini belirterek, ceza takdirinde çok fazla ayrıma gitmeyeceklerini dile getirdi.

Pişman da olmadılar

Tecavüze uğrayan kadının travma yaşadığını, psikolojik tedavi gördüğünü ifade eden başkan, bu hususun da sanıklar aleyhinde ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini söyledi. Cemaller, ayrıca sanıkların pişmanlık duymadığının da mahkemede gözlemlendiğini dile getirdi.

Mahkeme başkanı Cemaller, sanık Moawia Al Awavdah’ı 14, Anas Hayajneh’i ise 12 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.