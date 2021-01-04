Onur ULAĞ

Türk Mukavemet Teşkilatı kurucu üyelerinden ve Sanayi Odası kurucularından Günay Ali Rıza Görgüner dün son yolculuğuna uğurlandı.

Aynı zamanda Sultan kahvelerinin sahibi olan Görgüner, Lefkoşa mezarlığında düzenlenen tören sonrasında defnedildi.

Sultan kahvelerinin sahibi olan Görgüner’in ani ölümü, ailesi, arkadaşları ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı. Üç çocuk sahibi olan Görgüner, herkes tarafından sevilen, başarılı bir iş adamı ve iyi bir aile babasıydı.

Görgüner’in cenaze törenine akrabalarının ve dostlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Diyalog Medya Grubu Direktörü Reşat Akar, Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un yanı sıra, müzakereci Ergün Olgun, işadamı Bülent Şemiler katıldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 11:56