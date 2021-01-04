Uçuruma düştü

Taşkent Piknik Alanı’nın kuzeyinde kayalık bölgedeki uçurumda mahsur kalan bir kişi Sivil Savunma ekiplerince kurtarıldı. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; dün saat 16.00’da 101 Acil hattına gelen ihbar üzerine bölgeye giden arama kurtarma ekipleri, 48 yaşındaki bir erkek şahsı kurtardı. Kurtarılan şahsın herhangi ciddi bir yaralanmasının bulunmadığı, ufak tefek çizikler oluştuğu, bu nedenle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yapılan kontrolün ardından söz konusu şahsın taburcu edildiği kaydedildi.