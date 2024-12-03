Lefkoşa’da park yeri nedeniyle çıkan kavgada Hasan Kasap, tartıştığı Kahraman Yaşar’ın yüzüne park taşıyla vurarak, burnunu kırdı.

Meydana gelen olayın ardından tutuklanan zanlı dün sabah "vahim zarar, ciddi darp ve darp" suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, olayın 30 Kasım 2024 tarihinde saat 09.30 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Özker Özgür Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Kahraman Yaşar ve Hasan Kasap park yeri nedeniyle tartıştıklarını, bu esnada elleri ve ayaklarıyla birbirlerine vurduklarını açıkladı. Polis, Hasan Kasap’ın kavga esnasında parke taşı ile Kahraman Yaşar'ın yüzüne vurup burnunun kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını söyledi.

Polis memuru, zanlının önceki gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, belediyede çalıştığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

