Lefkoşa’da park yeri nedeniyle çıkan kavgada Hasan Kasap, tartıştığı Kahraman Yaşar’ın yüzüne park taşıyla vurarak, burnunu kırdı.
Meydana gelen olayın ardından tutuklanan zanlı dün sabah "vahim zarar, ciddi darp ve darp" suçlarından mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru, olayın 30 Kasım 2024 tarihinde saat 09.30 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Özker Özgür Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.
Polis, Kahraman Yaşar ve Hasan Kasap park yeri nedeniyle tartıştıklarını, bu esnada elleri ve ayaklarıyla birbirlerine vurduklarını açıkladı. Polis, Hasan Kasap’ın kavga esnasında parke taşı ile Kahraman Yaşar'ın yüzüne vurup burnunun kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını söyledi.
Polis memuru, zanlının önceki gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, belediyede çalıştığını ifade ederek, teminat talep etti.
Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.
Burnunu kırdı
Hasan ile Kahraman arasında park yeri konusunda başlayan tartışma kavgaya dönüştü
Lefkoşa’da park yeri nedeniyle çıkan kavgada Hasan Kasap, tartıştığı Kahraman Yaşar’ın yüzüne park taşıyla vurarak, burnunu kırdı.
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YORUMLAR
UMIT TOSUN - 1 saat Önce
60 yildir ,boyle olaylara hic raslamazdik ,ama simdi ulkenin her yerinde siddet var. Artik BARBAR insanlarla ic ice yasiyoruz.Medeniyetten yoksun insan cok.
Nazife - 17 dakika Önce
Bu mahlukların,bu hayvandan da daha aşağı yaratıkların bu adaya,bu ülkeye gelmesini sağlayan UBP hırsızlarının Allah bin belasını versin hemde gara belasını versin.. Usandık bıktık yahu..Hergün bu haberler hergün ayni haberler asablarımız bozuldu artık,memleketi boka buladılar..KKTC'yi yaşatacağız mış..Sizin götünüzün deliği pis hırsızlar...
Erdoğan - 1 saniye Önce
Genlerinde var bu yaratıkların,tarihten gelen bir alışkanlık..Barbar bunlar be gardaş gerçekten barbar..Lanet olsun yüzlerine gözlerine pis çingeneler...
Değil park yeri, yakında temiz oksijen bile kalmayacak.Beter ol KaKaTC. Bin beter ol! Amin