’50 yıl oldu’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Amerikan Helen Enstitüsü'nden (American Hellenic Institute- AHI) bir heyetle Başkanlık Sarayı'nda görüştüğü haber verildi.

Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin daha fazla geliştirilmesinin görüşmede ele alınan konular arasında bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, haberinin devamında AHI Başkanı Nikos Laringakis’in açıklamasına yer verdi.

Amerikan Helen Enstitüsü'nün 1974 yılının akabinde kurulduğunu ve bu yıl enstitünün kuruluşunun 50’nci yılı olduğunu dile getiren Laringakis, heyetin Güney Kıbrıs’a bu yüzden gittiğini dile getirdi.

Hristodulidis’le enstitünün Washington’da ileriye götürdüğü belli faaliyetleri ele aldıklarını ifade eden Laringakis, görüşmede Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Amerika’yla geliştirmeye çalıştığı ticari ilişkileri, buna nasıl yardımcı olabileceklerini ve buna yardımcı olmak için hangi rolü oynayabileceklerini konuştuklarını sözlerine ekledi.