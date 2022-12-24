Sonuçlar bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 250 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yakalanan Muhammet Aydın Gözaçık, dün ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk emri temin edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve 21 Aralık’ta saat 01.50’de, Gazimağusa’da yaya olarak tespit edildiğini söyledi.

Zanlının, polisi gördüğü esnada elindeki poşeti yere attığını ve koşarak uzaklaştığını hatırlatan Gökova, arka sokakta bulunan aracına kadar koşan zanlının, aracıyla kaçışını sürdürdüğünü, polisin de zanlıyı takibe aldığını belirtti.

Çıkmaz sokak da durduramadı

Zanlının, kovalama esnasında çıkmaz sokağa girdiğini ancak geri vitesi takıp, polis aracına da çarparak kaçmaya devam ettiğini aktaran polis, aracın boş bir arazide terk edilmiş halde bulunduğunu ve zanlının bölgede tespit edilemediğini açıkladı. Zanlının, yere attığı poşette yapılan kontrolde 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildiren polis, yapılan inceleme sonucu zanlının kimliğinin tespit edildiğini ve aynı gün Dikmen’de bir ikametgaha düzenlenen operasyon sonucunda yakalandığını anımsattı.

Zanlı hakkında yürüyülen soruşturmanın sürdüğünü ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.