Sonucu bekliyor

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin sahibi olan MHP milletvekili Levent Uysal Odatv’ye konuştu. Uysal “Burada şöyle bir usulsüzlük var diye biz başvuru yaptık ve araştırmayı başlattık” dedi.

Levent Uysal, Odatv’ye yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Şu anda hukuki işlemler devam ettiği için sonuçları bekliyoruz. Hukuk müşavirlerimiz yazılı soruları cevaplıyorlar. Yanlış bir yapı oluşmasın diye bekliyoruz. Araştırmalar devam ediyor. Allah yukarıda şahit detayları bekliyoruz. Bir şeylere zarar vermemek için sessiz kalıyoruz ama şundan emin olabilirsiniz. Burada şöyle bir usulsüzlük var diye biz başvuru yaptık ve araştırmayı başlattık. Yanlış anlaşılmamak için müdahil olmuyoruz. Hukuki süreç devam ettiği için beklememiz daha doğru olur diye düşünüyoruz.”

