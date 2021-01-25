‘Sorumluluktan kaçıyor’

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların yeniden tartışma konusu olduğunu belirterek, “Hükümetin, Üst Komite’yi hedef göstererek siyasi sorumluluktan kurtulmaya çalışması kabul edilemez. Hem yönetmiyorsunuz hem de sorumluluktan kaçmaya çalışıyorsunuz. Mesele bu” ifadelerini kullandı. Erhürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların yine tartışma konusu olduğunu ifade ederek, “Merkezi yönetimden de yerel yönetimlerden de yurttaşlardan da serzenişler var. Elbette alınacak herhangi bir kararın herkesi memnun etmesi mümkün değil” dedi.

Mart’tan beri söylediklerini belirten Erhürman, bu sorunun çözümünün ancak verilerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması ve gerekli istişareler yapıldıktan sonra alınan verilere dayalı kararların gerekçelerinin halka açıklanmasıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Demokratik yönetimin gereğinin de bu olduğuna da işaret eden CTP Genel Başkanı Erhürman, “Hükümetin, Üst Komite’yi hedef göstererek siyasi sorumluluktan kurtulmaya çalışması kabul edilemez. Hem yönetmiyorsunuz hem de sorumluluktan kaçmaya çalışıyorsunuz. Mesele bu!” ifadelerini kullandı.