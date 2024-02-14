İki zanlı hala tutuklu

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde meydana gelen sahte diploma skandalıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan 4 zanlıdan Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık ile üniversitenin rektör yardımcısı olan zanlı Serdal Işıktaş dün Lefkoşa ve Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Ilık’ın sahte diplomalarla barem artışı aldığı ve maaşının yükseldiği belirtildi.

Bir günde lisans, 7 ayda yüksek lisans diploması alan Ilık’ın avukatının bir önceki duruşmada yaptığı “Sistem çöktü, o nedenle bir günde tüm işlemler yapıldı” savunması da çürüdü.

Soruşturmayı yapan polis, sistemin 13 Temmuz 2023’te çöktüğünü ancak Ilık’la ilgili diploma işlemlerinin 19 Haziran 2023’te kayda girdiğini açıkladı.

Sahtekarlık ve dolandırıcılık

Polis, Ilık’ın 2022 ve 2023 yılları içerisinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde psikoloji bölümünden lisans ve işletme yönetimi yüksek lisans diploması alabilmek için derslere ve sınavlara girmediği halde, sahtekarlıkla ve dolandırmak kastı ile üniversitenin genel sekreteri olan Serdal Gündüz’ü ve dekan olan Doç.Dr. Serdal Işıktaş'ı sahte belge düzenlemeye tahrik ederek diplomaları temin ettiğini söyledi.

Bir günde lisans, 7 ayda yüksek lisans diploması

Polis, 21 Şubat 2022 tarihinde Ilık’ın psikoloji bölümüne öğrenci kaydının yapıldığını, aynı gün ilgili bölümle ilgili geçerli not girişlerinin yapıldığını ve aynı günde mezuniyet diploması hazırlandığının tespit edildiğini belirtti.

Polis ayrıca zanlı Ilık’ın 17 Ekim 2022 tarihinde işletme yönetimi yüksek lisansa öğrenci kaydının yapıldığını, derslere girmediği ve sınavları geçmediği halde 19 Haziran 2023 tarihinde, sisteme zanlının tüm derslerde başarılı olduğu yönünde kayıt yapılarak yüksek lisans diploması hazırlandığını söyledi. Polis, üniversitede eğitim veren akademisyenlerden ifade aldıklarını, hiçbirinin zanlıyı tanımadığını ve dersinde görmediğini söylediğini aktardı. Polis, sahte diplomaların meselede tutuklu bulunan üniversitenin genel sekreteri Serdal Gündüz'ün talimatı ile öğrenci işlerine yaptırıldığının tespit edildiğini söyledi.

Sahte diplomalarla baremi yükseldi

Polis, zanlının 9 Şubat tarihinde tutuklandığını, 10 Şubat tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süre alındığını belirtti. Polis, alınan bu 3 günlük tutukluluk süresi içerisinde zanlının lisans diploması ile 23 Şubat 2022'de kademe ilerlemesi almak için sahte dilekçe düzenleyip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verip, tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Polis, zanlının 12 Eylül 2023 tarihinde ise yine kademe ilerlemesi almak için e- imza atıp, düzenlediği sahte resmi belgeyi Başbakanlık Personel Dairesine verip tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının, 1 Ekim 2023-1 Şubat 2024 tarihleri arasında Hazine ve Muhasebe Dairesinden bir barem artışı alarak, toplam 10 bin 509,88TL parayı sahtekarlıkla temin ederek, suretiyle suçtan gelir elde ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti ve zanlının sahte belge düzenleme ve sahte belgeyi tedavüle sürme ve suç geliri elde etme suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

“Sistem çöktü” iddiası çürüdü

Polisin ardından söz alan zanlının avukatı ise söz konusu üniversitede sistem çöktüğü için lisans kaydının, notlarının ve diploma hazırlanışının aynı gün bilgisayara girildiğini öne sürdü.

Soruşturmayı yapan polis ise tüm sistemi incelediklerini, silinen verileri geri getirdiklerini, zanlının yüksek lisans kaydının, geçerli not aldığına dair kayıtların ve diploma hazırlık işlemlerinin tümünün 19 Haziran 2023 tarihinde yapıldığını ancak sistemin 13 Temmuz 2023 tarihinde çöktüğünü belirlediklerini açıkladı.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Işıktaş Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen teminat duruşmasında ise Işıktaş hakkındaki olguları Mali Şube’de görevli polis memuru aktardı. Polis, Serdal Işıktaş’ın, zanlı Çelebi Ilık’a verilen sahte lisans ve yüksek lisans diplomalarında imzası olduğunu belirtti. Polis, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin hocası olan zanlının, Ilık’ın konu ders ile ilgili proje sunmadığından, geçerli not vermediğini ancak yüksek lisans diplomasına imza koyduğunun tespit edildiğini ifade etti. Polis memuru, soruşturma kapsamında zanlı Işıktaş’tan incelenmek üzere imza örneği alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

İki zanlı halen tutuklu

Bu arada Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nin Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde meydana gelen usulsüzlüklerle ilgili başlattığı soruşturma sonucu tutuklanan Uluslararası Ofis Sorumlusu olan zanlı Amir Shakira ile üniversitenin direktörü ve küçük hissedarı Serdal Gündüz ise yarın mahkemeye çıkarılacak.