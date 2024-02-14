Güneyden aldım

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısının park alanı içerisinde şüpheli görülerek, yapılan aramada üzerinde uyuşturucu bulunan Orhan Bıçkır dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, 6 ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 9 Şubat 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısının doğuya bakan oto parkı içerisinde tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı Orhan Boçkır’ın yürürken şüpheli görülerek, durdurulmak istendiği anda kaçmaya çalıştığını, makul güç kullanılarak, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 4 ayrı paket halinde 120 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, ayrıca zanlının üzerinde bulunan sigara paketi içerisinde uyuşturucu geliri olan bin 200 Euro bulunarak, emare alındığını açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’ta aranan bir şahıstan alıp, ülkeye ithal ettiğini söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini, ayrıca zanlının cep telefonu görüşmelerinin inceleneceğini belirterek, 6 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.