Tatile geldi, cezaevine gitti

Ercan Havaalanı’nda bir yolculunun valizinden kıyafet çalan 24 yaşındaki Hilal Dağcı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün cezaevi talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Ülkeye turist vizesiyle gelen zanlı 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiği ancak şimdiye kadar ülkede olmadığı için yakalanamadığı belirtildi.

Polis, zanlının 13 Eylül 2023 tarihinde saat 18.30 sıralarında Ercan Havaalanı gelen yolcu bölümü içerisinde Uganda uyruklu M.A.’ye ait valizden maddi değeri henüz tespit edilemeyen muhtelif kadın giyim eşyalarını ve akademik öğrenci belgelerini çaldığını söyledi.

Polis, olayın 17 Ekim 2023 tarihinde kendilerine bildirildiğini, başlatılan soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelenerek, zanlının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının kimlik tespiti yapılmadan önce ülkeden çıkış yaptığı için tutuklanamadığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının 12 Şubat 2024 tarihinde Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapacağı esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, ülkede turist statüsüyle bulunan zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.