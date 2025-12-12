‘Sorun çok, çözen yok’

Cumhuriyet Meclisi’nde 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul’da dün Sağlık Bakanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Mahkemeler bütçeleri ele alındı. Milletvekilleri bütçelerin yetersizliğine ve sağlık, adalet, altyapı gibi alanlardaki eksikliklere dikkat çekerken, bakanlık yetkilileri yapılan yatırımlar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Ombudsman’ın ve Mahkemelerin bütçeleri onaylandı

Genel Kurul’da dün ilk olarak 43 milyon 171 bin TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesi görüşüldü. CTP Milletvekili Ürün Solyalı, bağımsız denetim kurumlarının önemine vurgu yaparak bütçenin artırılması gerektiğini belirtti. Solyalı, Ombudsman’ın raporlarının bağlayıcı hâle gelmesi, talep ettiği belgeleri alabilmesi ve idari ile cezai yaptırımlara erişebilmesi gerektiğini ifade etti. Bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından bir milyar 285 milyon 717 bin TL’lik Mahkemeler bütçesi ele alındı. CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Mahkemelerin üzerindeki yükün arttığını, hükümetin sorumluluktan kaçtığını ve mevcut bütçenin yetersiz olduğunu belirtti. CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise mahkemelerin fiziki koşulları, yargıç sayısı ve araç eksikliklerine dikkat çekti. Mahkemeler bütçesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldü ve onaylandı

Daha sonra 18 milyar 407 milyon 131 bin TL olarak belirlenen Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Bütçe milletvekilleri tarafından eleştirildi ve sağlık sistemindeki eksiklikler gündeme geldi. CTP Milletvekili Ceyhun Birinci bütçe görüşmesinde, son dönemde yaşanan sel felaketlerine dikkat çekerek hükümeti eleştirdi ve erken seçim çağrısı yaptı. Birinci, sağlıkta altyapı, personel ve kaynak eksikliklerine işaret ederek, bütçeden daha fazla pay ayrılmasını, nüfus planlaması yapılmasını ve sağlıkta sistem oluşturulmasını istedi. Sağlıkta sevkler ve acil servislerdeki yoğunluk ile ilgili rakamlar vererek mevcut bütçenin yetersiz olduğunu vurguladı. Ayrıca devlet hastanelerine güvenin artırılması gerektiğini belirtti. CTP Milletvekili Filiz Besim, sağlık bütçesinin genel bütçe içindeki payını eleştirerek, yatırımların yetersizliğine ve hastanelerdeki fiziki ve personel eksikliklerine dikkat çekti. Besim, sel ve deprem risklerine karşı önlem alınmasının önemini vurguladı, halk sağlığı yasasının ivedilikle çıkarılması ve sağlıkta planlamanın hızla yapılması gerektiğini söyledi. Sevk sistemindeki eksiklikler, laboratuvar altyapısı ve tıbbi atık yönetimi gibi konulara da değindi.

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, sağlık sisteminde projelerin hayata geçirilmediğini eleştirerek, önceliklerin belirlenmesi ve verimli hizmet sunulması gerektiğini belirtti. Rogers, sevklerdeki sorunlar, yoğun bakım ve laboratuvar eksiklikleri, gençlerde artan kanser vakaları ve kalp damar hastalıkları ile mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Halkın ilaç ve tedaviye erişiminin sağlanmasının önemine değinen Rogers, hasta bakıcı konusunda denetim ve düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Rogers, 2025’in sağlık yılı olamadığını, 2026’da bu durumun düzelmesini umduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı yatırımları ve planları anlattı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise mevcut Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü, yeni hastanenin 2026 sonunda karkasının tamamlanacağını ve 2027 sonunda 320 yataklı ilk kısmının hizmete gireceğini açıkladı. Dinçyürek, ilçelerde sağlık yatırımlarının sürdüğünü, personel ve cihaz eksikliklerinin giderileceğini ve kalite yönetimi, afet planları, aşı takip sistemi ile sigara ve gıda denetimleri gibi çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bakan Dinçyürek, yoğun bakım kapasitesinin artırılacağını, sevklerin denetleneceğini ve genetik testler ile ilgili düzenlemelerin uygulanacağını kaydetti. Bu açıklamaların ardından Sağlık Bakanlığı bütçesi onaylandı.

Toplantılar sürecek

Konuşmaların ardından 18 milyar 407 milyon 131 bin TL olarak belirlenen Sağlık Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla onaylandı. Bütçe görüşmelerinin üçüncü gününde 4 milyar 586 milyon 923 bin TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile 426 milyon 195 bin TL’lik Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) bütçeleri ele alınmıştı. Her iki bütçe de oy çokluğuyla kabul edilmişti. Genel Kurul, bugün saat 12.00’de tekrar toplanacak. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.