Sorunlar yerinde görüldü

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), ülkede ve okullarda artan Covid-19 vakaları nedeniyle Lefkoşa Türk Lisesi ile Şehit Tuncer İlkokulu’nu ziyaret etti.

Covid-19'la mücadelede uygulamada yaşanması muhtemel eksiklik ve aksaklıkların yerinde tespiti, gözlemlenmesi ve gerekli çözüm önerilerinin oluşturulması amacıyla temsili olarak seçilen iki okulu ziyaret eden heyet, hazırladıkları “Covid- 19 Pandemisinde Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu”nu da dağıttı.

Öte yandan, KTTB, KTÖS ve KTOEÖS, bugün saat 11.00’de Sağlık Bakanlığı önünde okullarda alınması gereken Covid-19 önlemleri ile ilgili basın toplantısı ve eylem düzenleyeceklerini açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2021, 11:02

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, ziyaret öncesi Lefkoşa Türk Lisesi önünde yaptığı konuşmada, kış mevsiminin gelmesiyle toplumda görülen vakaların ve dolayısıyla okullardaki vakaların arttığına dikkat çekerek, pandemiyle mücadelede en pahalıya mal olan okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinin, alınması gereken son toplumsal tedbir olduğunu belirtti.Gürkut, eğitim döneminde yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi adına hangi tedbirlerin alınması ve düzenlenmelerin yapılması gerektiğini içeren bir kılavuz hazırladıklarını anımsatarak, bu kılavuz ışığında okullarda tespitleri yapacaklarını ve daha iyiye varabilmek adına çözüm önerilerini ortaya koyacaklarını söyledi.KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de yaptığı konuşmada, okullarda okul idaresinin bulaşı önleme noktasında önlemler aldığını ancak esas vaka artış sebebinin dışarıdan, taşımacılıktan, çocukların gittiği dershanelerden ve sosyal yaşamın denetimsizliğinden kaynaklandığını belirtti.KTOEÖS Mali Sekreteri Mehmet Güneyli ise, okullardaki mevcut problemlerin en büyüklerinin sınıfların kalabalıklığı ve taşımacılık olduğunu söyledi ve denetim yapılmasının önemine dikkat çekti.