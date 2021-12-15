Taburcu sayısı 314

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 19 bin 839 Covid -19 testi sonucunda 151'i yerel 215 pozitif vakaya rastlanırken, 314 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde Covid-19’dan bir can kaybı olurken, yapılan 80 bin 985 test sonucunda 662 yeni vaka saptandığı açıklandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vakalardan 2’sinin yurt dışından geldiği, 62’sinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 151’inin ise yerel olduğu bildirildi.

Açıklamada, vakalardan 45’nin Lefkoşa, 49’unun Girne, 34’ünün Gazimağusa, 12’sinin Güzelyurt, 9’unun İskele ve 2’sinin Lefke Bölgesi'nden olduğu kaydedildi.

2 bin 440 vakanın tedavisinin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, Pandemi Merkezinde 92, yoğun bakımda 20 ve Merkezi karantinada 2 bin 328 hasta bulunduğu aktarıldı.

Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı ise 2bin 765 olarak bildirildi.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 4.392.773

Toplam vaka sayısı: 32.363

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 29.804

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2440

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 92

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 2328

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 121



Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 20

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 2765

Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 522

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 611

Güvende kal genel tablo

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 6591

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 96.788

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde Covid-19’dan bir can kaybı olurken, yapılan 80 bin 985 test sonucunda 662 yeni vaka saptandığı açıklandı.

Hayatını kaybeden kişinin 92 yaşında bir kadın olduğu bildirildi.

Güneyde toplam vaka sayısı 142 bin 228’e, can kayıpları da 612’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında ayrıca, hastanelerde tedavileri süren 159 hastadan 59’unun durumunun kritik olduğu ifade edildi.