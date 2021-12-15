Gelecek için şart

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk katıldığı televizyon programında, istikrarlı hükümetlerin oluşması yönünde atılacak ilk adımın barajın yükseltilmesi olduğunu belirtti.

Öztürk, geleceğin kurtulması uzun soluklu hükümetlerin acı reçeteleri uygulayabilmesi adına barajın yükseltilmesi gerektiğini ve böylelikle partilerin seçim kaygısı yaşamayacağını söyledi.



Ekonomik kalkınma konusu da değinen Öztürk, şu ifadeleri kullandı:“Hayatı ucuzlatmak adına hükümetteyken ortaya koyduğumuz projeleri hayata geçiremedik. 11 aylık hükümet dönemimizde bu yönde birçok çalışma yapmamıza rağmen hükümet ortağımız tarafından engellemeler oldu. Kısacası icraatlarımız çeşitli bahaneler ile hep engellendi. Biz iddia ediyoruz hükümete geldiğimiz takdirde en geç üç yıl içerisinde yapılması gereken ve şimdiye kadar yapılmayan ya da yaptırılmayan bir çok icraatı gerçekleştirerek bu ülkede ekonomiyi tekrardan canlandıracağız. Yapılacak olanları da pansuman tedbirlerle değil kalıcı çözümler ile gerçekleştireceğiz. Eğer bunu da yapamazsak hükûmetten çekilmekle beraber milletvekilliğinden de istifa edeceğimizi de söylüyoruz.”