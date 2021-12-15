Ülkenin gerçeği bu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda, CTP’nin, çok yönlü ekonomi politikalarıyla hükümete geleceği inancını ifade etti.

CTP’nin ekonomi odaklı kadrolarıyla yola çıktığını kaydeden Tufan Erhürman, seçimde tüm kadroların ekonomiyi konuşmak zorunda olduğunu belirtti.

Asıl meselenin halkın şu anda ne yaşadığı olduğunu söyleyen, tüm kadroların, memleketin ekonomisini konuşma zorunda olduğunu vurgulayan Tufan Erhürman, “Sayın Faiz Sucuoğlu çıkacak, UBP hükümetleri döneminde ekonomi nereden nereye getirildi, bunu söyleyecek. Kimin kaç kişiyle gezdiğini konuşmayacak. Sayın Sucuoğlu’nun kötü yönetimin, ekonomiyi nasıl ekstradan kötü duruma getirdiğini açıklaması gerek” ifadelerine yer verdi.

UBP yöneticilerinin konuşmalarına bakıldığı zaman, kendilerine başka bir dünyadan seslenildiği izlenimine kapıldıklarını ifade eden Erhürman, söz konusu kişilerin, halkın gailesini zerre kadar çekmediklerini savundu.

Erhürman, “Siz nasıl oluyor da döviz krizi sırasında insanların cebine elinizi uzatırsınız? Mesela hayat pahalılığını dondurmaya çalışırsınız, ücretlilerin ödediği vergilerin oranını artırırsınız? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Halkın gailesini çekmeyenlerin, bu seçim döneminde aday dahi olmaması gerektiğini söyleyen Erhürman, UBP’nin gerçek gündeminin halk ve ekonomi olmadığını savundu.



Borçlar ertelenince faizlerin işlediğini, halkın gelirlerinin ise artmadığını söyleyen Erhürman, “Sorunları halının altını süpürme ve seçimlerin sonrasına atma gibi bir zihniyetleri var” dedi.Erhürman, “KIB-TEK’in 10 milyon dolar daha borç yüküne sokulduğunu” söyledi.

CTP’den, Eczacılar Birliği’ne ziyaret

CTP, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’ni (KTEB) ziyaret ederek, sektördeki sıkıntılar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, milletvekili Sıla Usar İncirli ile milletvekili adayları Kemal Derviş Deniz, Ceyhun Ümiter ve Ceyhun Birinci eşlik etti. KTEB Genel Başkanı Umut Öksüz’e de, KTEB yönetim kurulu üyeleri, ecza deposu yetkilileri ve eczacılar eşlik etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, eczacılıkta yaşanan sıkıntılara işaret ederek, bu konuda Cumhurbaşkanı ile hükümeti “sorunlara karşı duyarsız kalmakla” suçladı. Erhürman, devletin ilaçlardan aldığı yüzde 5’lik KDV’den vazgeçebileceğini ifade etti.

Açıklamaya göre, Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz de, ülkenin en büyük sıkıntısının denetim olduğunu ifade ederek, ilaç ve ecza sektöründe şu an denetimin sıfır olduğunu savundu, eleştirilerde bulundu.