Büyük Yarış

Erken genel seçimler için adaylarını belirleyen siyasi partilerin tamamı kadınlar için özel kontenjan tahsis etti.
Demokrat Parti dün kontenjan adaylarıyla birlikte kadın adaylarını açıkladı. DP’de 15 kadın aday 23 Ocak seçiminde yarışacak. Açıklanan listelere göre; Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) 17 kadın adayla yarışa katılırken, Toplumcu Demokrasi Partisi’nde (TDP) 15, Yeniden Doğuş Partisi’nde ise (YDP) 13 kadın aday yer alıyor.
UBP’de 16, CTP’de ise 15 kadın aday listede bulunuyor.
Açıklanan aday listelerine göre partilerin kadın adayları şunlar;
Halkın Partisi
Lefkoşa
1-Gülşah Sanver Manavoğlu
2-Özgül Çırakoğlu
3-Nihan Güleryüz
4-Zuhal Tunalı
5-Ülkü Biranlı
6-Yıldız Büyükçolpan
Gazimağusa
1-Ayşegül Baybars
2-Berna Çelik Doğruyol
3-Çiler Demirtay
4-İlknur Çetinkaya
5-Nazmiye Elçin Erbay
Girne
1-Jale Refik Rogers
2-Ledün Caymaz
3-Hasret Balcıoğlu
İskele
1-Havva Elkovan
2-Hanife Demir
Lefke
1-Safure Deniz
Demokrat Parti
Lefkoşa
1-Özlem Dinçoğlu
2-Sinem Tip
3-Funda Özsakınç
4-Fatma Öztürk Çatal
5-Emel Sayar
Gazimağusa
1-Şirin Zaimağaoğlu
2-Nuray Uncu
3-Benek Çağakanlı
4-Leyla Avgın
Girne
1-Hande Kayasal Çelikden
2-Aslı Babayiğit
İskele
1-Mine Emiroğlu
2-Çağla Eroğlu
Güzelyurt
1-Rahme Öğütveren
Yeniden Doğuş Partisi
Lefkoşa
1-Eda Yenen
2-Özlem Ayşe Doğandemir
3-Banu Bozlakoğlu
4-Zeynep Sinem Keser
Gazimağusa
1-Dürdane Abi Acı
2-Habibe Çetin
3-Hatice Seçkin
Girne
1-Reyhan Aydın
2-Fatma Bahadır
3-Güller Karammali
4-Nurşah Çiftçi
İskele
1-Neslihan Vural
Lefke
1-Nejla Gazi
Toplumcu Kurtuluş Partisi
Lefkoşa
1-Zuhal Koreli
2-Ayşe Buran
3-Naile Acar
4-Fezile Özataç
5-Yeşim Mertli
6-Meliha Melemendi
Gazimağusa
1-Asiye Beyaz
2-Zeynep Dönmez
3-Ülkü Cengiz
Girne
1-Sevilay Dolmacı
2-Fatma Köroğlu
3-Hülya Kasap
4-Gonca Çağlar Şar
İskele
1-Cennet Cerit
Güzelyurt
1-Dilek Say
2-Gönül Kargılı
3-Şifa Ulutaş
Toplumcu Demokrasi Partisi
Lefkoşa
1-Nalan Ersümer
2-Safiye Özaltıner
3-Filiz Uzun
4-Yeşim Beyaz İlkan
5-Tuğçe Özmert
Gazimağusa
1-Yeşim Dede
2-Yasemin Çobanoğlu
3-Arzu Demirel
Girne
1-Şirin Telli
2-Dilara Korkmaz
3-Sibel Karaca
4-Hamide Dağkıranlar
İskele
1-Elif Özyiğit Cengiz
2-Mürüde Çelikağ
3-Tülay Alpler