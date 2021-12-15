Büyük Yarış

Erken genel seçimler için adaylarını belirleyen siyasi partilerin tamamı kadınlar için özel kontenjan tahsis etti.

Demokrat Parti dün kontenjan adaylarıyla birlikte kadın adaylarını açıkladı. DP’de 15 kadın aday 23 Ocak seçiminde yarışacak. Açıklanan listelere göre; Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) 17 kadın adayla yarışa katılırken, Toplumcu Demokrasi Partisi’nde (TDP) 15, Yeniden Doğuş Partisi’nde ise (YDP) 13 kadın aday yer alıyor.

UBP’de 16, CTP’de ise 15 kadın aday listede bulunuyor.

Açıklanan aday listelerine göre partilerin kadın adayları şunlar;

Halkın Partisi

Lefkoşa

1-Gülşah Sanver Manavoğlu

2-Özgül Çırakoğlu

3-Nihan Güleryüz

4-Zuhal Tunalı

5-Ülkü Biranlı

6-Yıldız Büyükçolpan

Gazimağusa

1-Ayşegül Baybars

2-Berna Çelik Doğruyol

3-Çiler Demirtay

4-İlknur Çetinkaya

5-Nazmiye Elçin Erbay

Girne

1-Jale Refik Rogers

2-Ledün Caymaz

3-Hasret Balcıoğlu

İskele

1-Havva Elkovan

2-Hanife Demir

Lefke

1-Safure Deniz



Demokrat Parti

Lefkoşa

1-Özlem Dinçoğlu

2-Sinem Tip

3-Funda Özsakınç

4-Fatma Öztürk Çatal

5-Emel Sayar

Gazimağusa

1-Şirin Zaimağaoğlu

2-Nuray Uncu

3-Benek Çağakanlı

4-Leyla Avgın

Girne

1-Hande Kayasal Çelikden

2-Aslı Babayiğit

İskele

1-Mine Emiroğlu

2-Çağla Eroğlu

Güzelyurt

1-Rahme Öğütveren



2-Eliz Fellahoğlu

Yeniden Doğuş Partisi

Lefkoşa

1-Eda Yenen

2-Özlem Ayşe Doğandemir

3-Banu Bozlakoğlu

4-Zeynep Sinem Keser

Gazimağusa

1-Dürdane Abi Acı

2-Habibe Çetin

3-Hatice Seçkin

Girne

1-Reyhan Aydın

2-Fatma Bahadır

3-Güller Karammali

4-Nurşah Çiftçi

İskele

1-Neslihan Vural

Lefke

1-Nejla Gazi

Toplumcu Kurtuluş Partisi

Lefkoşa

1-Zuhal Koreli

2-Ayşe Buran

3-Naile Acar

4-Fezile Özataç

5-Yeşim Mertli

6-Meliha Melemendi

Gazimağusa

1-Asiye Beyaz

2-Zeynep Dönmez

3-Ülkü Cengiz

Girne

1-Sevilay Dolmacı

2-Fatma Köroğlu

3-Hülya Kasap

4-Gonca Çağlar Şar

İskele

1-Cennet Cerit

Güzelyurt

1-Dilek Say

2-Gönül Kargılı

3-Şifa Ulutaş

Toplumcu Demokrasi Partisi

Lefkoşa

1-Nalan Ersümer

2-Safiye Özaltıner

3-Filiz Uzun

4-Yeşim Beyaz İlkan

5-Tuğçe Özmert

Gazimağusa

1-Yeşim Dede

2-Yasemin Çobanoğlu

3-Arzu Demirel

Girne

1-Şirin Telli

2-Dilara Korkmaz

3-Sibel Karaca

4-Hamide Dağkıranlar

İskele

1-Elif Özyiğit Cengiz

2-Mürüde Çelikağ

3-Tülay Alpler