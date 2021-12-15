‘Sıkıntı yok’

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülke genelinde aşılama programının sorunsuz devam ettiğini, aşı sıkıntısı yaşanmadığını söyleyerek, tüm halkı aşı olmaya çağırdı.

Sağlık Bakanı Pilli, dün itibariyle Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden gönderilen 50 bin 310 doz Pfizer-BioNTech aşısının Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından teslim alındığını belirtti.

Pilli, tv2020 kanalında katıldığı Gündem Özel programında Girne bölgesinde Covid-19 aşılarının yapılmadığı iddialarına yönelik açıklamada bulunarak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Girne bölgesindeki aşı merkezlerinde bulunan aşı stoku ve yapılan aşı miktarı konusunda bilgi veren Pilli, önceki gün itibariyle Leymosun Kültür Evi’nde aşı stokunun bin 32 yapılan aşı miktarının 284, Çamlıbel Sağlık Merkezi’nde aşı stokunun 355, yapılan aşı miktarının 26, Lapta Sağlık Merkezi’nde aşı stokunun bin 45 yapılan aşı miktarının 148, Esentepe Sağlık Merkezi’nde aşı stokunun 344, yapılan aşı miktarının 26 olduğunu belirtti.

50 bin 310 doz aşı teslim alındı

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC’ye 50 Bin 310 doz Pfizer-BioNTech aşısı daha gönderildiğini belirten Pilli, “Bu vesileyle bir kez daha her koşulda yanımızda olan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Pilli, “Halkımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Aşı konusunda herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Tüm merkezlerimizde aşılamalar devam etmektedir. Bu mücadelede en önemli silahımız aşı olmaktır” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2021, 11:02