Soruşturma bitmedi

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a kaçak olarak gidip uyuşturucu satın aldıktan sonra yine yasa dışı bir şekilde ülkeye giriş yaparken yakalanan Sadettin Doğukan Gülbudak ve Vladislav Nikolaev ile suçla bağlantılı tutuklanan Barış Akartürk dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Operasyonda ele geçirilen 135 gram hintkeneviri ve 31 gram kokain analize gönderilirken, zanlılar hakkında ek süre talep edildi.

Duruşmada operasyonu anlatan polis, 22 Ekim 2020 tarihinde aldıkları ihbar üzerine saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde sınırda pusuya yattıklarını söyledi. Polis, Sadettin Doğukan Gülbudak ve Vladislav Nikolaev güneyden yasa dışı bir şekilde giriş yaparken tespit edildiklerini açıkladı.

Polis, zanlı Nikolaev’in elindeki çantayı askeri bölgeye attığını anlattı. Polis, Sadettin Doğukan Gülbudak’ın üzerinde yapılan aramada sağ ön cebinde yaklaşık bir gram kokain, şeffaf naylona sarılı

5 gram ağırlığında hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis, çanta içerisinde ise 130 gram hintkeneviri ile 30 gram ağırlığında kokain bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlılardan Nikolaev’in ifade verip, 21 Ekim’de yasa dışı bir şekilde güneye gittiklerini, bir şahıstan 2 bin Euro karşılığında 135 gram hintkeneviri, 2 bin 250 Euro karşılığında da

21 gram kokain satın aldıklarını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, Vladislav Nikolaev’in ifadesinde ayrıca Sadettin Doğukan Gülbudak’la tercümanlık yapmak için 400 Euro karşılığında anlaştıklarını belirtti.

Polis, Doğukan Gülbudak’ın ise uyuşturucu maddeleri Barış Akartürk’ün yönlendirmesi ile aldıkları beyanında bulunduğunu söyledi. Polis, Akartürk’ün de tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmanın geniş çaplı sürdüğünü kaydeden polis, zanlıların 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Vladislav Nikolaev’in avukatı, müvekkilinin ifadesinin baskı ve şiddetle alındığını iddia etti ve doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına, Vladislav Nikolaev’in ise doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.