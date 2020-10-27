Acı bilanço

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada meydana gelen trafik kazalarında dört kişi hayatını kaybetti.

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu Haspolat civarında 18 Ekim’de meydana gelen kazada 24 yaşındaki iki çocuk annesi Fatma Kaşıkçı, 20 Ekim’de Güzelyurt- Lefkoşa anayolunda meydana gelen kazada Elliot Kanafema (E-23), Dean Marufa (E-22) ve Electıous Vhere (K-22) hayata veda etti. Haftanın son kazası ise 23 Ekim’de Girne’de meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Oğuzhan Gül yaşama veda etti.

KKTC’deki haftalık trafik raporunu açıklayan polis, ülkede son bir haftada 64 adet trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 18-25 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 64 adet trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, ölümle neticelenen kazalarda 4 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 21 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri arasında ise, süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (15), kavşakta durmamak (10), yakın takip (11) ve diğer etkenler (7) yer aldı.