Tümü karantinaya alındı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki akşam Larnaka yolu üzerinde devriye gezen polis ekipleri, 12 Suriye uyruklu mülteci tespit etti.

Akyar Sınır Kapısı yakınlarında tespit edilen ve tümü erkek olan mültecilerin KKTC’ye nereden giriş yaptıkları araştırılıyor.

PCR testi yapılan mülteciler, sonuçlar çıkıncaya kadar karantinaya alındı. Mülteciler dün mahkeme huzuruna çıkarılamazken, gıyaplarında duruşma yapıldı.

Mahkemeden tutukluluk talep eden polis, zanlıların, önceki akşam saat 20.45’te devriye gezen bir polis ekibince 16 Ağustos Bulvarı üzerinde tespit edildiğini söyledi.

Zanlıların ülkeye giriş yaptıkları yerin ve onlara yardımcı olan kişilerin araştırıldığını belirten polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.