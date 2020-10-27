Hatay’da saldırı girişimi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri ile takibe aldıkları 2 terörist arasında sıcak çatışma yaşandı. Çatışma sırasında patlama meydana geldi. Hatay Valisi Doğan, can kaybı yaşanmayan olayda iki teröristten birinin kaçarken kendini imha ettiğini, diğerinin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Doğan, "İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışma neticesinde 4 kişilik bir grubun 2 parti halinde 28 Eylül diğeri 10 Ekim tarihinde paramotor diye tabir edilen uçan aletle Münbiç'ten kalkarak Amanoslar'a indiğini tespit ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun” ifadelerini kullandı.

Çatışma çıktı

Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinde polis ekipleri Payas'ta uygulama noktasına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Otomobilde bulunan 2 terörist ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında patlama meydana gelirken, olayda İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2 vatandaş yaralandı. Teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken, diğeri ise kaçtı. İskenderun ilçesindeki bir meslek lisesinde sıkıştırılan terörist, emniyet ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Erdoğan: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.

Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun.

Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir.

Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Bakan Soylu’dan açıklama

Hatay’da meydana gelen patlamayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan da açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, “Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız” dedi.

Hatay Valisi: Operasyon devam ediyor

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı ilk açıklamada güvenlik birimlerinin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten birinin takip sonucunda İskenderun’da etkisiz hale getirildiğini ve bu esnada bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Vali Doğan, “Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Doğan, "İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışma neticesinde 4 kişilik bir grubun 2 parti halinde 28 Eylül diğeri 10 Ekim tarihinde paramotor diye tabir edilen uçan aletle Münbiç'ten kalkarak Amanoslar'a indiğini tespit ettik" dedi.