Büyük üzüntü yaşadı

Suna ERDEN

Girne-Alsancak çevre yolunda 24 Temmuz 2020 tarihinde alkol alıp direksiyon başına geçen ve virajda kaza yaparak yanında yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki Özbekistanlı Naile Garibova’nın ölümüne neden olan Altuğ Özçavdarlı (33) hakkındaki dava dün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi, oy birliği ile sanığı 3 yıl hapse mahkûm etti.

Altuğ Özçavdarlı, 20 Ağustos 2020 tarihinden beri cezaevinde yargılanmayı bekliyordu.

Kendisi yaralandı, arkadaşı öldü

Sanık hakkında verilen kararda öncelikle olgular aktarıldı. 24 Temmuz 2020 tarihinde saat 00.40 sıralarında JB 135 plakalı aracıyla 155 promil alkol tesiri altında olan Altuğ Özçavdarlı’nın, Alsancak köy girişine geldiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıktıktan sonra beton sete çarpıp takla attığı belirtildi.

Kaza sonucu yaralanan Altuğ Özçavdarlı ile araçta yolcu olarak bulunan Naile Garibova’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.

Garibova’nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, Altuğ Özçavdarlı’nın ise kafatasında kırıklar oluştuğu ve tedavi altına alındığı belirtildi.

Zanlının tedavisinin tamamlanmasının ardından 20 Ağustos 2020 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Kazalar arttı

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, sanığın alkol, dikkatsizlik ve ihmalkârlık sonucu Naile Garibova’nın ölümüyle sonuçlanan kazaya sebebiyet verdiğini söyledi. Kürşad, sanığın da aynı kazada ciddi şekilde yaralandığını ifade etti.

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarının arttığına vurgu yapan Kürşad, kazaların acılara neden olduğunu belirtti. Sanık hakkında karar verirken, tüm hususları değerlendirdiklerini kaydeden Kıdemli Yargıç Kürşad, genç ve sabıkasız bir kimse olmasını, suçlarını kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehinde değerlendirdiklerini ifade etti. Kürşad, sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup

3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.