Örnek alınmalı

Değirmenlik Belediyesi, bölge okullarındaki öğrenci ve öğretmenlere maske dağıttı, sınıflara dezenfektan aparatı taktırdı

Örnek alınmalı

Değirmenlik Belediyesi, bölge okullarındaki öğrenci ve öğretmenlere maske dağıttı. Sınıflara dezenfektan aparatı taktıran belediye, bölge okullarına düzenli olarak dezenfektan desteği de sağlıyor. 
Verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler da maske dağıtılan, dezenfektan aparatı takılan okulları ziyaret etti, öğretmenlerle ve okul yetkilileriyle de görüştü. 
Çocukların eğitimlerini en iyi şekilde alabilmeleriyle her zaman yakından ilgilendiğini belirten Karavezirler, yaşanan bu zor günlerin en kısa zamanda bitmesini temenni etti.
Öte yandan Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu Veteriner Hekim Şifa Berkan bölge okullarına sağladıkları dezenfektan desteğiyle ilgili bilgi verdi.
Şifa Berkan, takviyelerin devam edeceğinin de altını çizdi.  

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 11:42
Diyalog Gazetesi

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