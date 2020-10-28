Derdi Maraş 

Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve AB’ye gönderdiği mektuplarla, “Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’a ilişkin tutumunu” şikayet etti.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve AB’ye gönderdiği mektuplarla, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’a ilişkin tutumunu şikayet ettiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis mektubunda, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’a ilişkin eylemleri ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Maraş’ı ziyaretinin, BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koymayacak tek taraflı eylemlerden kaçınılması yönündeki çağrısına zıt olduğunu öne sürdü.

Gazete haberinin devamında, Atina’da bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le öğlen yemeğinde bir araya geldiğini, yemekte Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve Kıbrıs sorunun ele aldıklarını yazdı.

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis ile Miçotakis’in dün gerçekleştirdikleri görüşmede, “Türkiye’nin eylemleri ve atılacak adımlar” konularını ayrıntılı şekilde ele alma fırsatı bulduklarını belirterek, Kıbrıs sorunu ve Avrupa Konseyi toplantısının gündeminin de görüşmede ele alındığını vurguladı.