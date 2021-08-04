Soruşturma eksik yapıldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de evinde cansız bedeni bulunan iki çocuk annesi 46 yaşındaki Hacer Ulaş’ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hüseyin Havalar, 2, 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra beraat etti. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, cinayet soruşturmasının eksik yapıldığını belirterek, sanığın beraatine karar verdi.

Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın baktığı davada kararı Başkan Nüvit Gazi açıkladı.

Başkan Nüvit Gazi, sanık aleyhinde yürütülen soruşturmada ciddi eksiklikler olduğunu; evin kapısının kolları üzerinden parmak izi alınmadığını, olay yerinde görülen kamyonetin sanığa ait olmadığını, ayrıca maktülenin üzerinde ölü olarak tespit edildiği koltuğun da emare olarak alınmadığını söyledi. Gazi, savcılığın, sunulan şahadet ve emareler ışığında davayı şüpheden ari ispat edemediğine karar verdiklerini açıkladı ve sanık Hüseyin Havalar’ın aleyhine getirilen tüm davalardan beraat ettiğini belirtti. Kararın ardından Havalar, yakınlarına sarılarak sevincini paylaştı.

Ne olmuştu?

Hacer Ulaş, 31 Mart 2019 tarihinde Alayköy’deki evinde ölü olarak bulunmuştu. Salondaki kanepe üzerinde ölü bulunan Ulaş’ın ayrılma aşamasında olduğu eşi Hüseyin Havalar cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı. Ulaş’ın cesedine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu öldüğü tespit edilmişti. Gözaltına alındıktan sonra 6 kez mahkemeye çıkarılarak hakkında 40 gün tutuklama emri alınan Havalar, bu süre zarfında yapılan sorgusunda cinayeti kabul etmemişti. Sanık 10 Mayıs 2019 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Sanık davası esnasında da cinayet suçlamasını kabul etmemiş, bu nedenle duruşmalar yapılmıştı.