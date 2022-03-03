Suç patlaması

Ömer KADİROĞLU

Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Üç ilçede 20.00- 01.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde bin 771 araç kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 403 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Aracında uyuşturucu bulunan bir kişi ise tutuklandı.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü tarafından trafikte yapılan denetimde 403 araç kontrol edildi, 130 araç sürücüsü hakkında trafik suçundan yasal işlem başlatıldı, bir araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca trafik denetimleri esnasında, tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edilen bir kişi de tutuklandı.

Girne’de ise trafikte 843 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 183 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 26 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta da trafikte 525 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 90 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 4 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.