Çözüm zamanı çoktan geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la görüşmesinin ardından, İstanbul’da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu kapsamında yaptığı konuşmada Kıbrıs konusunda önemli mesajlar verdi.

Erdoğan; 1963'ten bu yana gündemlerinde olan Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme varılmasının zamanının çoktan geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl beşincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu başladı. Açılışa Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Başbakan Ünal Üstel de katıldı.

Antalya Diplomasi Forumu’nun açılış oturumunda konuşan Erdoğan, Azerbaycan ile eş güdüm içerisinde komşu Ermenistan ile normalleşme sürecinin adım adım ilerlediğini ifade etti.

Erdoğan, bu kapsamda Asya ile Avrupa arasındaki ticarette en güvenilir güzergâh olarak görülen Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor girişimine desteğin sürdüğünü belirtti.

Erdoğan şunları söyledi:

"Azerbaycan'la eş güdüm içerisinde komşumuz Ermenistan'la normalleşme sürecimizi adım adım ilerletiyoruz. Bu minvalde Asya ile Avrupa arasındaki ticarette en güvenilir güzergah olan Hazar geçişli doğu-batı orta koridor girişimine de güçlü desteğimiz sürüyor. Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'i ise bir istikrar ve refah havzası olarak görmek istiyoruz. Bunun için Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlamaya çalışan tek taraflı ve maksimalist tutumları reddettiğimiz gibi savaş ortamından medet uman beyhude çabaları da doğru bulmuyoruz. Kıbrıs Türkü'nün dirayetli tutumu, bugün Kıbrıs Adası'nda iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğini artık tüm dünyaya kanıtlamıştır. İnancımız odur ki komşumuz Yunanistan'la tesis ettiğimiz olumlu atmosfer, ikili meselelerimizin çözümü yanında Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik hak ihlallerinin son bulmasına da katkı sunmalıdır.”

Foruma yoğun katılım

Cumhurbaşkanı Erhürman ile Başbakan Ünal Üstel’in yanı sıra Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da foruma katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Sırbistan Başbakanı Duro Macut, Pakistan Başbakanı Şerif, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin de aralarında olduğu 150’den fazla ülkeden 20’yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40’tan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 50’nin üzerinde bakan yer aldı.

