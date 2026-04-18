KKTC’nin yanındayız

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Antalya’da gerçekleştirilen görüşmede, iki taraf arasında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Ceyhun Bayramov ve Hikmet Hajiyev yer aldı. Erhürman’a ise Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ve Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından, Aliyev’in Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Erhürman'ı cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Aliyev, Azerbaycan'ın her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirterek bu desteğin gelecekte de süreceğini vurguladı. Açıklamada, görüşmede, çeşitli alanlarda işbirliği imkânlarının ele alındığı da kaydedildi.

Kubanıçbek Ömüraliyev ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Erhürman, forum kapsamında ayrıca Kubanıçbek Ömüraliyev ile de görüştü. Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkiler ele alınarak önümüzdeki döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu görüşmede Erhürman’a Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ve Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik etti.

