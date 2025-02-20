Suçunu itiraf etti

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa- Gazimağusa anayolu, Çanakkale Göleti yakınlarında iki aracın karıştığı trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Buğra Kılıç’a çarptıktan sonra kaçan ve olaydan 20 saat sonra teslim olan Mehmet Kıstı dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 2 gün ek tutukluluk emri temin edildi. Kılıç’a çarpan ilk sürücü olan Kıstı’nın ifadesinde suçunu kabul ettiği belirtildi.

Mahkemeye kazanın olgularını anımsatan polis çavuşu Erkan Çetin, 18 Şubat 2025 tarihinde, 00.30 sıralarında, Lefkoşa istikametine seyreden Kıstı’nın Buğra Kılıç’a çarptığını belirtti. Polis, çarpmanın etkisiyle 33 metre savrulan Kılıç’a o esnada aynı istikamette seyreden Berkcan Lisani yönetimindeki aracın da çarptığını açıkladı.

Polis, Kılıç’ın kaza sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Polis, Berkcan Lisani’nin önceki gün mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı. Kaza mahallinde kaçan sürücünün tespiti için birçok kamera görüntüsü incelediklerini kaydeden polis, Buğra Kılıç’a JG 210 plakalı aracın çarptığını ve sürücünün Mehmet Kıstı olduğunu belirlediklerini, yapılan tespitten sonra zanlının avukatıyla Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne gelerek teslim olduğun açıkladı. Zanlının suçunu itiraf ettiğini belirten polis, soruşturmanın sürdüğünü, Kılıç’a otopsi yapılacağını ve alınacak ifadelerin bulunduğunu belirterek, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

