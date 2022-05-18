Gözler Meclis’te

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümeti için güven oylaması bugün yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 16.30’da “Bakanlar Kurulu için güven oylaması” gündemiyle olağanüstü toplanacak.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) oturuma katılarak “hayır” oyu vereceğini açıkladı.

Meclis Genel Kurulu önceki gün hükümet programının görüşülmesi amacıyla toplanmıştı.

Ana muhalefet CTP ve Halkın Partisi (HP) milletvekilleri toplantıya katılmamış, hükümet programı üzerine hiçbir milletvekili söz almamıştı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel başbakanlığındaki UBP-DP-YDP hükümeti 12 Mayıs Perşembe günü kurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından atanan Bakanlar Kurulu listesi aynı gün akşam saatlerinde toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunulmuş; hükümet programı ise 13 Mayıs Cuma günü Meclis’te okunmuştu. Okunan programda üç vadeli planlamayı içeren icraat süreçleri açıklanmıştı.

Yeni hükümetin programında neler var

UBP-DP-YDP Hükümeti Programı’nda ‘kısa’, ‘orta’ ve ‘uzun’ vadeli hedef tanımları için süreler belirtildi.

Buna göre “Kısa Vadeli” hedeflerin 30-90 gün içerisinde hayata geçirileceği, “Orta Vadeli” hedefler için 90-180 gün ön görüldüğü “Uzun Vadeli” hedeflerin ise 180 gün üzerinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

İlk 90 gün içerisindeki hedefler

1- Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı”nın yasallaşması

2- Belediyeler (51/1995) Değişiklik Yasası’nın yürürlüğe konması

3- Yerel Yönetimler reformu çerçevesinde belediyelerin sayılarının azaltılması

4- Hal Yasası’nın geçirilmesi

5- Enerji Verimliliği Yasası’nın tamamlanması

90-180 gün içerisindeki hedefler

1- Bilişim Yasası’nın yeniden düzenlenmesi

2- Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda gerekli düzenlemelerin yapılması

3- İş araçlarının gümrük vergilerinin azaltılması

4- Kamulaştırma işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik gerekli yasal mevzuat çalışmalarının tamamlanması

5- Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın yasallaşması

6- Sendikalar Yasası ile İş Yasası’nın Avrupa Birliği normlarına uygun olarak düzenlenmesi.

Sıra güven oylamasında

KKTC’de yasal mevzuata göre hükümet programının Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır.



Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2022, 10:01