Suçunu kabul etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Ali Akçam’ın evine düzenlediği baskın sonucu 88 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı Akçam, dün tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının polise verdiği ifadede suçunu kabul ettiği, ayrıca uyuşturucu maddeyi kendisine veren şahsın ismini söylediği açıkladı. Suçla bağlantılı bir kişinin daha arandığını belirtilerek, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk talep edildi.

Bir kişi aranıyor

Mahkemede iddiaları aktaran polis memuru Mustafa Kavaz, Ali Akçam’ın ikametgâhında yapılan kontrol sırasında sarma sigaraların birinin elinde olduğu sırada tespit edildiğini kaydetti. Zanlının poliste gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve söz konusu uyuşturucu maddeleri bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıklayan Kavaz, Ali Akçam’ın söz konusu şahsı isim olarak polise bildirdiğini ve bununla ilgili araştırmaların da devam ettiğini açıkladı. Maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na, maddelerin muhafaza edildiği poşet ve kağıt parçalarının ise Parmak İzi İnceleme Şubesi’nde incelemeye gönderileceğini kaydeden Kavaz, çıkacak olan analiz sonuçlarının soruşturmanın seyri için önem taşıdığına dikkat çekti.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten Kavaz zanlı Ali Akçam’ın 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreye itiraz olmamasını da dikkate alarak soruşturmanın seyri açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

