Kuzey Kıbrıs’ta son bir hafta içerisinde 69 trafik kazası medyana geldi, 19 kişi yaralandı.

Ülke genelinde son bir haftada polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde ise, suç işlediği tespit edilen 688 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. İşlenen trafik suçları arasında sürat yine ilk sırada yer aldı. Kazalarda toplam bir milyon 713 bin TL'lik hasar tespit edildi. Kazaların 16'sı Lefkoşa, 19'u Gazimağusa, 26'sı Girne 26, 6'sı Güzelyurt 6 ve 2'si İskele'de meydana geldi.

6 bin 768 araç kontrol edildi

Trafik kontrollerinde 136 sürücü süratten, 111’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi. Ayrıca Basın Subaylığından yapılan açıklamada, aynı dönem içerisinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 6 bin 768 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 688 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada suçların dağılımı ise şöyle;

Sürat: 136

Tehlikeli Sürüş: 8

Dikkatsiz sürüş: 29

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 111

Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 6

Alkollü araç kullanmak:16

Seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak: 79

Emniyet kemersiz araç kullanmak: 49

Trafik levha ve işaretlerine uymamak:40

Trafik ışıklarına uymamak:6

Muayenesiz araç kullanmak:33

Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 40

"A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak: 4

Tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak:3

Koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak:5

Taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak:1

Diğer trafik suçları: 122