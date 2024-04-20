Suriye’den gelmiş

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından Minareliköy’de faaliyet gösteren bir süpermarketin araç park yerinde bulunan araca düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan Mehmet Yaşar Can ile Erkan Yeni dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Üzerinde ve Girne’deki evinde yapılan aramada 2 adet silah, mermi ve şarjör bulunan Can’ın tabancaların hediye olduğunu söylediği açıklandı. Zanlının silahlara meraklı olduğu için tasarruf ettiğini söylediği de belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, alınan ihbar üzerine 16 Mart 2024 tarihinde saat 09.00 sıralarında Minareliköy'de faaliyet gösteren bir süpermarketin park yerinde bulunan HR 905 plakalı Jeep aracın arandığını söyledi. Polis, içerisinde yolcu olarak bulunan Mehmet Yaşar Can'ın belinde beyaz zarf içerisinde Hırvatistan yapımı Elite marka 9 mm’lik tabanca, 6 adet 9 mm’lik canlı mermi ile bir adet 14'lük kısa ,bir adet de 25’lik uzun şarjör tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı. Polis, zanlı Can’ın yanı sıra araç sürücüsü Erkan Yeni’nin de tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Kuşak, zanlı Can’ın Girne’deki evinde yapılan aramada Çekoslovak yapımı 7.65 mm silah ile silaha ait şarjör ele geçirildiğini belirtti.

Polis, zanlı Yeni’nin evinde yapılan aramada ise kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını söyledi.

Balistik inceleme yapılacak

Polis, zanlı Can’ın Girne’de ele geçirilen silahın yıllar önce kendisine hediye edildiğini, Lefkoşa’da ele geçirilen silahın ise Suriye’de bulunan bir şahıs tarafından bir kişi aracılığıyla hediye olarak gönderildiğini ve tabancalara meraklı olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, bulunan silahların parmak izi ve balistik incelemeye gönderildiğini, sonuçların beklendiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, ismi tespit edilen aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.