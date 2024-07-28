Rapor hazırlanacak

Rum yönetiminin, gazetecilik mesleğinin demokratik yönünü riske attığı, ifade özgürlüğünü zedelediği gerekçesiyle yoğun tepki çeken “yalan haberi” cezalandırmayı öngören yasa tasarısını incelemek üzere AGİT’ten bir heyetin Güney Kıbrıs’a gitmeye hazır olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi; Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) yetkililerinin, uluslararası gazeteciler örgütlerinin de tehlikelerine dikkat çektiği yasa tasarısını incelemek ve hukuki görüş vermek üzere Güney Kıbrıs’a gitmeye hazır olduğunu yazdı.

Gazete AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları ofisinin yasa tasarısı eylül ayında Rum meclisinin onayına sunulacak olması nedeniyle incelemek ve hukuki görüş vermek üzere Güney Kıbrıs’a gitmek niyetinde olduğuna dikkat çekti.

